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Польскую пенсию можно будет получить живя в Беларуси. Соглашение подписано

05.06.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подписано Административное соглашение о порядке применения договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении от 13 февраля 2019 года.

Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты Беларуси. Соглашение вступит в силу с момента вступления в силу договора и будет действовать в течение срока действия договора.


Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении от 13 февраля 2019 года применяется к законодательству, касающемуся:

в Республике Беларусь:

• уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование;

• пособий по безработице, временной нетрудоспособности и материнству, на погребение;

• трудовых пенсий (по возрасту, по случаю потери кормильца, за выслугу лет);

• единовременной и ежемесячных страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Положения договора в Республике Беларусь не применяются в отношении пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также членов их семей.

в Республике Польша:

• пособий по безработице, а также социального страхования и социального страхования фермеров, пособий на погребение;

• выплат по болезни и материнству;

• пенсий, ренты по нетрудоспособности и семейной ренты;

• выплат в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.

По договору Беларусь и Польша будут назначать пенсии за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на их территории. Выплата пенсии, назначенной в другом государстве, будет производиться пенсионеру в государстве его проживания.

Договор вступит в силу с первого дня третьего календарного месяца, следующего за месяцем получения последнего письменного уведомления о выполнении государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

К настоящему времени договор ратифицирован только в Республике Беларусь (Законом Республики Беларусь от 17 октября 2019 г. № 238-З).

Республикой Беларусь заключено 12 договоров в области социального (пенсионного) обеспечения. За последние три года заключены договоры с Чешской Республикой (в 2017 году), Эстонской Республикой (в 2018 году). В 2019 году подписаны договоры с Польшей, Молдовой и в рамках ЕАЭС, которые пока не вступили в силу.

Ранее такие договоры были заключены с Литвой (в 1999 году), Россией (в 2006 году), Латвией (в 2008 году), Азербайджаном (в 2014 году).
 
 
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Подписано Административное соглашение о порядке применения договора между Республикой Беларусь и Республикой Польша о социальном обеспечении от 13 февраля 2019...
 
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