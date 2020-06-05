От того, как мы воспитаем наших детей, какие личностные качества мы в них сможем развить именно с учетом их индивидуальных и гендерных особенностей, напрямую зависит то, какими женщинами и мужчинами они в дальнейшем станут, какими родителями будут для своих детей.

Часто родители забывают, что девочки и мальчики по-разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и ориентируются в нем, а главное – по-разному осмысливают все, с чем сталкиваются в этом мире. И уж, конечно, не так, как мы – взрослые.

Наблюдая за современными детьми, можно отметить, что девочки становятся агрессивными и грубыми, а мальчики перенимают женский тип поведения. В старших группах многие девочки лишены скромности, нежности, терпения, не умеют мирно разрешать конфликтные ситуации. Мальчики же, наоборот, не умеют постоять за себя, слабы физически, лишены выносливости и эмоциональной устойчивости, у них отсутствует культура поведения по отношению к девочкам. Содержание игр детей так же вызывает тревогу: дети демонстрируют модели поведения, не соответствующие полу ребенка, не умеют договариваться в игре, распределять роли. Кроме того, в процессе трудовой деятельности дети затрудняются самостоятельно распределять обязанности с учетом пола партнера. Мальчики не проявляют желания прийти на помощь девочкам тогда, когда нужна физическая сила, а девочки не спешат помогать мальчикам там, где нужна тщательность и аккуратность.

Чтобы исправить ситуацию «смешения» полов, родителям нужно корректировать процесс воспитания девочек и мальчиков. Нельзя воспитывать детей по принципу «так, как воспитывали меня».

Никогда не забывайте, что перед вами не просто ребенок, а мальчик или девочка с присущими им особенностями восприятия, мышления, эмоций. Воспитывать, обучать и даже любить их надо по-разному. Но обязательно очень любить.

Рекомендации по воспитанию девочек

Во-первых, очень важно чтобы между дочерью и мамой (а также папой) были теплые, доверительные отношения. В свою очередь родителям необходимо подчеркивать нежные и заботливые отношения в паре, чтобы у девочки сложились впечатления о счастливой семейной жизни.

Отцу следует находить время на общение с дочерью: показывать, что дочь отличается от него, она другого пола; но делать это он должен с уважением и благожелательностью, чтобы она поняла, что достойна любви мужчины.

Уважать личность дочери, проявляя удовлетворенность ее поступками, формировать позитивную самооценку девочки.

У мамы с дочерью должны быть свои «женские секреты»: мама должна находить время для разговора с дочерью «по душам». Беседы должны быть регулярными.

Настоящая забота друг о друге демонстрируется через уважение к старшему поколению.

Мама должна привлекать дочь к «женским» домашним делам, передавая ей секреты своего мастерства. Девочке необходимо чувствовать, что она может доверять своим родителям, — что они всегда готовы понять ее чувства, желания и нужды. Девочкам требуется больше помощи. Предлагая помощь девочке, вы даете ей понять, что она вам не безразлична, что вы о ней заботитесь. Девочкам нужно больше внимания и признания в ответ на то, какие они есть, что они чувствуют и чего хотят. Девочки испытывают потребность в том, чтобы их любили за то, какие они есть.

Рекомендации по воспитанию мальчиков

Папе, общаясь с сыном, следует сдерживать эмоции, стараться разговаривать, не повышая тона, спокойно. Мальчикам нужно реже запрещать, а чаще разрешать что-то дополнительное за хороший поступок. Мальчикам должны быть естественными проявлять свою эмоциональность (не ругать за слезы). Мамам нужно больше доверять воспитание сына папе: он чувствует, как нужно воспитывать мужчину. Формировать в мальчиках чувство ответственности. Обязательно поощрять желание делать в доме мужскую работу!

Обязательно должен быть физический, телесный контакт — для повышения самооценки мальчика. Мама заботится, а папа формирует мужчину.

Старайтесь, давая задания мальчикам, как в детском саду, в школе, так и в быту, включать в них момент поиска, требующий сообразительности. Не надо заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения, пусть даже наделав ошибок.

Задача родителей — проявить по отношению к мальчику больше доверия, принятия и одобрения, чтобы мотивировать его к деятельности.

Итак, мальчика и девочку ни в коем случае нельзя воспитывать одинаково. Они по-разному говорят и молчат, чувствуют и переживают. Постарайтесь понять и принять мальчишек и девчонок такими, какие они есть — разными и по-своему прекрасными, какими создала их природа. А вот удастся ли сохранить, раскрыть, развить эти задатки, не повредить, не сломать – зависит только от нас с вами.

Анастасия ЛЕНКОВЕЦ, педагог-психолог ГУО «ЦКРОиР Смолевичского района».