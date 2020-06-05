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Премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко назначил премьер-министром Беларуси Романа Головченко, сообщает «МИР 24» со ссылкой на госагентство «БелТА».

До настоящего времени Головченко занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Первым заместителем премьер-министра республики назначен Николай Снопков.



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До настоящего времени он занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.
 
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