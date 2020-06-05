Источник материала: Новости Волковыска

Вопрос условий дальнейшего пребывания на территории Беларуси двух военных объектов России проходит процедуру внутригосударственного согласования, российскую сторону проинформируют о принятом решении в рабочем порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

«В настоящее время вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на территории Республики Беларусь проходит процедуру внутригосударственного согласования. Конечное решение будет принято правительством», – говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что по сути принятого решения российская сторона будет проинформирована в рабочем порядке.

«В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года», – отметили в Минобороны.

Напомним, на территории Беларуси с 1996 года размещены два российских военных объекта – 43-й узел связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и радиолокационная станция «Волга» дециметрового диапазона (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Соглашения о размещение данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года. При этом Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что Минск не берет «ни копейки» за нахождение на территории республики.