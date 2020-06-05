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Лукашенко обсудил военные разработки с председателем Госвоенпрома
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Разработки военной промышленности Александр Лукашенко обсудил сегодня с председателем Госвоенпрома страны Романом Головченко, передает телеканал «МИР 24».
Это стало продолжением разговора 22 мая, когда президент посетил опытно-испытательный участок под Минском. Тогда Лукашенко заявил, что у Беларуси должна быть своя ракета, опытный образец уже есть.
Дальность действия – до 300 километров. В ближайшее время ракету планируют протестировать. Испытания пройдут на зарубежном полигоне.
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Это стало продолжением разговора 22 мая, когда президент посетил опытно-испытательный участок под Минском.
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