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«Тихая война, которую мы решаем». Мусиенко о достижениях Беларуси в сфере национальной безопасности

05.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Необходимым краеугольным камнем любого государства является национальная безопасность. Какие важнейшие аспекты и в доктрине, и в развитии, и в технологическом плане?

«Тихая война, которую мы решаем». Мусиенко о достижениях Беларуси в сфере национальной безопасности

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Минские переговоры нормандского формата. Потому что то, что мы живём в обстановке мира – это, во многом, залог тех переговоров, которые здесь произошли. И региональная безопасность – она очень сильно завязана на этот процесс. Да и безопасность людей братской нам Украины, которые эти годы худо-бедно живут в более-менее мирных условиях – на мой взгляд, это такая краеугольная, стыкующаяся с дипломатией сфера. Но, в целом, она, конечно, более в сфере национальной безопасности. Потому что вот эти прорывы, которые произошли, они, во многом, были толчком от минских договорённостей.

А в каких-то тактических вещах очень много было – и тот же «Полонез», и тысяча моделей, которые в Вооружённые силы поставляет Госкомвоенпром, что ранее было просто недостижимой цифрой. И новые виды вооружения и беспилотники тяжёлые, и тот же прорыв – первый в мире комплекс, который мы поставили по утилизации фосфорсодержащего химического оружия. То есть ничего аналогичного в мире не было. И в Российской Федерации сейчас активно это идёт. Это огромный наш вклад.

Но есть вещи, которые, может, не на поверхности. На мой взгляд, очень важная вещь – я цифру по пятилетке не скажу – за десяток лет в МЧС спасло 56.700 человек. Вот прошлый год – это 12 тысяч человек. Тихая война, которую мы решаем. И даже цифры по детям: на 1995 год – это 78 человек погибших, в прошлый год – 2. Такая тенденция к снижению. Это очень важно и о многом говорит. Мы заботимся во многих аспектах по безопасности внешней и внутренней о своём населении.

Люди в материале: Сергей Мусиенко, Игорь Марзалюк

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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