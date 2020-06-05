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«Тихая война, которую мы решаем». Мусиенко о достижениях Беларуси в сфере национальной безопасности
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Но есть вещи, которые, может, не на поверхности. На мой взгляд, очень важная вещь – я цифру по пятилетке не скажу – за десяток лет в МЧС спасло 56.700 человек. Вот прошлый год – это 12 тысяч человек. Тихая война, которую мы решаем. И даже цифры по детям: на 1995 год – это 78 человек погибших, в прошлый год – 2. Такая тенденция к снижению. Это очень важно и о многом говорит. Мы заботимся во многих аспектах по безопасности внешней и внутренней о своём населении.
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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