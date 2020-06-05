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«Доля выбросов уменьшилась». За счёт чего улучшают экологию в Беларуси
Источник материала: СТВ
За счёт чего улучшают экологию в Беларуси, узнали в программе
Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь:
За счет чего это происходит?
Наталья Гульницкая:
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За счёт чего улучшают экологию в Беларуси, узнали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на...
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