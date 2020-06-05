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«Доля выбросов уменьшилась». За счёт чего улучшают экологию в Беларуси

05.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

За счёт чего улучшают экологию в Беларуси, узнали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь:
Доля выбросов уменьшилась. В 2012 году она составляла 69% по стране, а вот сейчас она составляет 63%.

«Доля выбросов уменьшилась». За счёт чего улучшают экологию в Беларуси

За счет чего это происходит?

Наталья Гульницкая:
Там очень много мероприятий. Мы в 2015 году перешли на дизельное топливо класса К5. Белорусские производители производят и экологические автомобили Евро-5, Евро-6. Люди, как мы видим, тоже сейчас отдают предпочтение автомобилям из салона, соответственно, они уже другого экологического класса. Поэтому, казалось бы, несмотря на увеличивающееся количество автомобилей на дорогах, выбросы у нас немного уменьшаются. И увеличение количества электромобилей. Конечно, чем больше, тем лучше. С нулевым выбросом мы хотели бы полностью все заменить на электромобили. Я думаю, что эта работа будет продолжена, и мы можем ожидать какого-то хорошего результата.

Люди в материале: Наталья Гульницкая, Александр Коновальчик

 
 
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За счёт чего улучшают экологию в Беларуси, узнали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на...
 
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