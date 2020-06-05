Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?

Источник материала: СТВ

Насколько точный прогноз делают в Беларуси, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь .

Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:

У нас Белгидромет готовит недельный прогноз. Каждый день мы корректируем суточный прогноз еще дополнительно.





Насколько точный прогноз делают в процентном соотношении?

Александр Коновальчик:

Мы стремимся к 100, но пока на сегодняшний день есть небольшая погрешность. 98-99% у нас есть, но в любом случае цель – это 100.