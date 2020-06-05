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Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?

05.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Насколько точный прогноз делают в Беларуси, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
У нас Белгидромет готовит недельный прогноз. Каждый день мы корректируем суточный прогноз еще дополнительно.

Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?

Насколько точный прогноз делают в процентном соотношении?

Александр Коновальчик:
Мы стремимся к 100, но пока на сегодняшний день есть небольшая погрешность. 98-99% у нас есть, но в любом случае цель – это 100.

Люди в материале: Александр Коновальчик, Наталья Гульницкая

 
 
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Насколько точный прогноз делают в Беларуси, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по...
 
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