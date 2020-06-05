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Прогноз погоды: насколько точны белорусские синоптики?
Источник материала: СТВ
Насколько точный прогноз делают в Беларуси, рассказали в программе
Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
Насколько точный прогноз делают в процентном соотношении?
Александр Коновальчик:
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Насколько точный прогноз делают в Беларуси, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по...
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