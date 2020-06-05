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Онлайн-карта и приложение. Как узнать, где в Беларуси хороший воздух
Источник материала: СТВ
Как узнать, где в Беларуси хороший воздух, рассказали в программе
Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь:
Все, что я там увидела – это очень хорошее и просто хорошее, ничего неудовлетворительного и плохого там нет. Я хочу граждан немного направить в том случае, если где-то на выходных люди соберутся куда-то жарить шашлыки или просто гулять и дышать полной грудью, предварительно можно зайти на сайт, посмотреть эту карту в онлайн-режиме, где воздух очень хороший и прямо туда и отправляться дышать.
Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
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Как узнать, где в Беларуси хороший воздух, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий...
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