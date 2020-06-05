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Онлайн-карта и приложение. Как узнать, где в Беларуси хороший воздух

05.06.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как узнать, где в Беларуси хороший воздух, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь.

Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий на атмосферный воздух, изменения климата и экспертизы Минприроды Республики Беларусь:
Открыла я чудесный сайт Белгидромета и там есть раздел «Мониторинг качества атмосферного воздуха». В этом разделе даже есть карта, на которую нанесены индексы качества атмосферного воздуха с учетом влияния на здоровье населения.

Онлайн-карта и приложение. Как узнать, где в Беларуси хороший воздух

Все, что я там увидела – это очень хорошее и просто хорошее, ничего неудовлетворительного и плохого там нет. Я хочу граждан немного направить в том случае, если где-то на выходных люди соберутся куда-то жарить шашлыки или просто гулять и дышать полной грудью, предварительно можно зайти на сайт, посмотреть эту карту в онлайн-режиме, где воздух очень хороший и прямо туда и отправляться дышать.

Онлайн-карта и приложение. Как узнать, где в Беларуси хороший воздух

Александр Коновальчик, начальник ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»:
Если не получилось это сделать заблаговременно, можно с мобильного телефона зайти в приложение «Погода в кармане» и посмотреть в онлайн-режиме, потому что все, что на сайте, автоматически заливается в приложение.

Люди в материале: Наталья Гульницкая, Александр Коновальчик

 
 
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Как узнать, где в Беларуси хороший воздух, рассказали в программе Новое утро» на РТР-Беларусь. Наталья Гульницкая, начальник управления регулирования воздействий...
 
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