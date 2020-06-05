- У вас впереди еще много лет в роли тренера. Вы хотите однажды вернуться в Европу?

- У меня все еще есть действующий контракт с "Кайратом" (до конца 2021 года — Прим. ред.), но, как и любой другой тренер и игрок, я делаю все возможное, чтобы в какой-то момент посоревноваться с другими элитными тренерами в одной из лучших лиг, — сказал Шпилевский в интервью