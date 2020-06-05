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Цена на нефть поднялась до 41 доллара

05.06.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kazanfirst.ru

Нефть поднимается в цене в преддверие встречи стран-членов ОПЕК+, а затем и стран, не входящих в организацию. Она должна состояться 6 июня.

Ожидается, что на встрече стороны согласуют продление текущего уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки после июня, сообщает ТАСС.

Между тем 5 юиня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла 41,02 долларов за баррель.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в 41 за баррель 6 марта текущего года.

 
 
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Нефть поднимается в цене в преддверие встречи стран-членов ОПЕК+, а затем и стран, не входящих в организацию. Она должна состояться 6 июня.
 
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