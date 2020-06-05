На Светлану Лободу подали в суд за клип на трек «Суперзвезда»

Источник материала: Tut.by

На певицу Светлану Лободу подали в суд за пропаганду гомосексуальности в клипе на трек SuperSTAR, который был опубликован на YouTube в 2018 году. Об этом сообщает Mash.



Кадр из клипа SuperSTAR. Фото: скриншот видео YouTube-канал LOBODA

Заявление написал мужчина, который увидел короткую сцену с поцелуем молодых людей в видео Лободы. Истец требовал удалить ролик, а также выплатить ему компенсацию морального вреда 2 миллиона российский рублей, это около 70 тысяч белорусских. Сообщается, что иск оставлен без движения, так как пропаганда не доказана.

Некоторые кадры еще на момент выхода клипа называли то провокационными, то смелыми. Одни считали, что они обращают внимание на высокий уровень суицидальности и проблемы ЛГБТК+ (расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, квир- и интерсекс-люди плюс другие варианты гендерной идентичности). Другие — что ролик наоборот пропагандирует идеи суицида и гомосексуальности (в кадре Лобода также целуется с девушкой).

Видео SuperSTAR вышло в августе 2018 года, его снимали в США. На данный момент у него почти 50 миллионов просмотров. Он собрал 300 тысяч «лайков» и 60 тысяч «дизлайков».

Концерт Светланы Лободы Когда: 28 ноября, 19.00

Где: « Минск-Арена »

Сколько: 45−160 рублей Купить билет



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