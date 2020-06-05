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Словакия полностью открыла границы с Венгрией и Австрией
Источник материала: ОНТ
5 июня власти Словакии полностью открыли национальные границы для выезда своих граждан в Австрию и Венгрию. Граждане этих стран также могут беспрепятственно посещать Словакию,
Ограничения в отношении Австрии и Словакии были сняты в 09:00 по минскому времени. Соответствующее решение приняло правительство Словакии.
4 июня границы между собой открыли Словакия и Чехия.
По последним данным, за все время в Словакии были зафиксированы 1526 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1376 человек, умерли 28 пациентов.
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5 июня власти Словакии полностью открыли национальные границы для выезда своих граждан в Австрию и Венгрию. Граждане этих стран также могут беспрепятственно...
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