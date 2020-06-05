Что делать, если видны вены на ногах, но они не болят? Врач отвечает на вопросы о варикозе

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Назвать варикозное расширение вен только эстетическим дефектом нельзя, потому что эта патология может сопровождаться болевым синдромом и провоцировать образование тромбов. Врач-флеболог высшей категории медицинского центра «Кравира» Павел Авдей рассказывает, кому и в каком возрасте нужно лечить варикозную болезнь.

Что такое варикоз? Варикоз — общее название патологий венозной системы, видимых глазом. Одна из самых распространенных — варикозная болезнь, при которой происходит расширение поверхностных вен на ногах, истончение их стенок, образование «узлов» и нарушение кровотока. Кровь в ногах течет по венам снизу верх, однако когда клапанный аппарат слабый — происходит обратный ток крови, который оказывает давление на вены, нарушается эластичность их стенок, вены расширяются. Варикозная болезнь проявляется визуальными изменениями, может сопровождаться тяжестью в ногах, отечностью. Однако есть и другие разновидности варикоза, которые характеризуются не вздутием вен, а косметическими дефектами — это ретикулярный варикоз (вздутие мелких подкожных вен) и сосудистые звездочки (расширение внутрикожных вен). Диагноз ставится на основании осмотра врача и данных ультразвукового исследования.

Почему появляется варикоз? Основная причина появления варикозной болезни — это наследственность. Если кто-то из близких родственников в первом или втором поколении с ней сталкивался, то уже есть повод регулярно обращать на свои вены внимание. Кроме того, провоцируют варикозную болезнь физически тяжелый труд, работа, которая связана с постоянным нахождением на ногах (парикмахеры, хирурги и т.д.), занятия спортом, в котором есть статические нагрузки и поднятие тяжестей. У женщин на развитие варикозной болезни влияет и беременность, она нередко оказывается пусковым фактором для появления варикоза у тех, кто к нему предрасположен.

Почему варикоз называют болезнью женщин? По статистике, женщины действительно чаще страдают от варикозной болезни, чем мужчины. Однако нельзя сказать, что расширение вен наблюдается только у женщин, мужчин эта болезнь тоже касается. У них ее часто провоцируют занятия спортом, работа на ногах.

Может ли болезнь протекать незаметно? На первых этапах варикоз может развиваться без внешних проявлений, однако со временем вены все равно покажутся. Само по себе заболевание, если оно не осложненное, может никак (помимо визуально видимых вен) не беспокоить. Но достаточно часто осложнениями будут тяжесть в ногах, их отечность. Именно эти признаки могут указывать на то, что у человека — особенно с наследственностью — начинает развиваться варикозная болезнь.

Надо ли что-то делать, если ничего не болит? Все равно лечить. Надо понимать, что варикоз сам по себе никогда не проходит — ни упражнения, ни мази от него не избавляют. Варикозная болезнь опасна своими осложнениями. Во-первых, это тромбоз. Во-вторых, трофические язвы, при которых нарушается целостность кожи в определенном месте (как правило, в голени): кожа уплотняется, меняется ее цвет и проявляется рана, которая не заживает и приносит человеку дискомфорт. В-третьих, возрастает вероятность кровотечений — на месте вен кожа истощается, и любая царапина может приводить к неприятным последствиям.

В каком возрасте лечить варикоз? Варикозная болезнь не пройдет со временем, поэтому лечение не зависит от возраста пациента. Операции делают и подросткам, и пожилым людям — с нынешними технологиями возраст перестал играть какую-то решающую роль. Часто обсуждаемый вопрос в среде хирургов лечение варикозной болезни у девушек до беременности: я здесь на позиции того, что проблему нужно решать сразу, чтобы во время беременности не возникало осложнений.

Говорят, что варикоз можно вылечить, если лежать кверху ногами. Поможет? Если лежать 24 часа в сутки 30 дней в месяц, то это может иметь эффект. Но такой образ жизни все же невозможен, человеку надо двигаться, что-то делать, куда-то идти. Лежание кверху ногами облегчает симптомы, потому что ток крови стабилизируется, но все это временная мера и как только человек встал — проблемы с клапанным аппаратом дадут о себе знать.

Помогут ли компрессионные чулки и мази? Мази однозначно ничего не излечат, они могут снимать какие-то симптомы и действовать как отвлекающий фактор, например, с прохладительным эффектом. Мази также используются при местном лечении тромбозов. А компрессионный трикотаж действительно назначают как один из способов лечения варикозной болезни. Принцип его действия в том, что сдавливаются подкожные вены, таким образом уменьшается риск их расширения, ускоряется кровоток по глубоким венам и профилактируется тромбоз. Трикотаж бывает разных классов компрессии, и по его ношению лучше проконсультироваться с врачом. Однако если диагноз варикозная болезнь есть, трикотажем можно пользоваться и для профилактики, например, во время длительного перелета, поездки, когда постоянно согнуты в коленях ноги.

Каким спортом можно заниматься при варикозе? Подходят все подвижные виды спорта, бег и ходьба в том числе. Особенно позитивно будет действовать на ноги плавание. А вот статические нагрузки и занятия с тяжелыми весами лучше исключить. Усугублять варикозную болезнь может длительное стояние и сидение с согнутыми в коленных суставах ногами.

Как себя защитить от варикоза? Нельзя сказать, что есть какой-то действенный метод, который убережет от варикоза. Меры профилактики скорее направлены на уменьшение прогрессирования заболевания. Помогут в этом подвижный образ жизни, работа, на которой можно чередовать сидение (стояние) и движение, регулярные занятия спортом, а также прием венотоников и компрессионный трикотаж, которые назначаются врачом-флебологом.

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