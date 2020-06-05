В США впервые поднялся в небо «Супершершень»

Источник материала: Tut.by

Первый испытательный самолет F/A-18 Block III Super Hornet совершил первый полет на заводе Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури. Это одна из двух испытательных машин, которые выкатили после окончательной сборки в начале мая. Об этом пишет Naked Science.



F/A-18 Block III Super Hornet / (c)Boeing

Уже вскоре ВМС США будут использовать эти самолеты для отработки некоторых технологий Block III. В дальнейшем Военно-морским силам поставят полностью укомплектованные истребители.

Эта модификация имеет целый ряд важных улучшений. Одна из основных — применение конформных топливных баков, увеличивающих радиус действия. Среди других — новый датчик IRST и крупный сенсорный дисплей к кабине пилота.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet относится к поколению 4+ и представляет собой развитие F/A-18 Hornet, который ВМС США уже вывели из эксплуатации. На сегодня Super Hornet — основной истребитель американских Военно-морских сил. По состоянию на 2020-й построили свыше 600 таких самолетов.