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В США впервые поднялся в небо «Супершершень»

05.06.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый испытательный самолет F/A-18 Block III Super Hornet совершил первый полет на заводе Boeing в Сент-Луисе, штат Миссури. Это одна из двух испытательных машин, которые выкатили после окончательной сборки в начале мая. Об этом пишет Naked Science.


F/A-18 Block III Super Hornet / (c)Boeing

Уже вскоре ВМС США будут использовать эти самолеты для отработки некоторых технологий Block III. В дальнейшем Военно-морским силам поставят полностью укомплектованные истребители.

Эта модификация имеет целый ряд важных улучшений. Одна из основных — применение конформных топливных баков, увеличивающих радиус действия. Среди других — новый датчик IRST и крупный сенсорный дисплей к кабине пилота.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet относится к поколению 4+ и представляет собой развитие F/A-18 Hornet, который ВМС США уже вывели из эксплуатации. На сегодня Super Hornet — основной истребитель американских Военно-морских сил. По состоянию на 2020-й построили свыше 600 таких самолетов.

 
 
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F/A-18 Block III Super Hornet - самый современный из палубных самолетов США, не относящихся к пятому поколению.
 
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