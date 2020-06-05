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Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»

05.06.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началу общения лидеров предшествовала торжественная церемония встречи у входа во Дворец Независимости.  

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»

Товарооборот Беларуси и Венгрии по итогам 2019 года составил чуть более 250 млн долларов и стороны уверены, этого явно недостаточно. Страны намерены развивать производственную кооперацию, фармацевтику, энергетику, туризм.

Беларусь и Венгрия имеют схожие взгляды по многим актуальным проблемам. Например, наша страна заинтересована в укреплении отношений европейской и евразийской интеграций. Развитие отношений Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудили уже в узком составе. Приветствуя гостя, Президент Беларуси особенно отметил, что встреча проходит в непростое время. 

Александр Лукашенко на встрече с Виктором Орбаном: «Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь. Думаю, нам нет смысла много слов говорить в плане знакомства. Мы хоть заочно, но хорошо знаем друг друга, хотя на международных форумах и конференциях мы встречались не единожды.

Соответственно, мы очень хорошо знаем близкую нам Венгрию, в свое время мы очень близко и тесно сотрудничали. Это было в советские времена. Я как историк хорошо знаю не только Венгрию, но возможности, потенциал и ту степень сотрудничества между Советским Союзом и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна с высочайшим уровнем развития. И в силу этого огромного потенциала.  

Уровень наших торгово-экономических, да и политических отношений абсолютно не соответствует тому, что мы можем. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и между двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны Европейским союзом, с другой Евразийским экономическим союзом.  

Я хочу, чтобы вы знали, господин премьер-министр, что мы готовы к этому, во-первых. А, во-вторых, если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности.  

Спектр переговоров достаточно широкий. Напомним, это первый официальный визит венгерского руководителя в нашу страну. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Виктор Орбан

 
Теги: знакомства
 
 
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