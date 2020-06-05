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Умер Михаил Кокшенов - Сашка Ходас из фильма "Белые росы"
Источник материала: Партизан
Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни. Актёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.
Известно, что в октябре 2017 звезда фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» перенес инсульт.
Белорусам Михаил Кокшенов особенно запомнился по фильму "Белые росы".
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Михаил Кокшенов умер на 83-м году жизни. Актёр долго лечился в реабилитационном центре Подмосковья.
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