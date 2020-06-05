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«Женщин в бетон заливал»: Рита Дакота рассказала о своей встрече с маньяком

05.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Певица призналась, что едва не стала жертвой серийного убийцы. Сосед, который постоянно звал её в гости выпить пиво, оказался маньяком.




Популярная певица Рита Дакота внезапно для фанатов призналась в том, что в её жизни была встреча с настоящим маньяком.  Она заявила в соцсети, что едва не стала его жертвой.

Неожиданное признание Дакота опубликовала на своей странице в Instagram.  По словам исполнительницы, она жила рядом с преступником в годы юности, но не догадывалась, кем мужчина являлся на самом деле. Поскольку юность девушки прошла в Минске, не исключено, что речь о Минске. 

Дакота призналась, что душегуб не раз звал ее в гости выпить, но они с мамой отказывались от “кружки пива”, что, вероятно, спасло им жизнь.

“Еще очень многие спрашивали про пункт с “чуть не стала жертвой серийного убийцы” – это правда. Мы с мамой несколько раз получали “приглашение” зайти в гости на пиво к тому самому бердянскому маньяку, который в колодцах женщин бетоном заливал. Прикиньте. Мы жили в соседнем доме. И он несколько раз звал нас с мамой зайти к нему”, – поделилась пугающими подробностями певица.

И, обращаясь к матери, написала: “Слава богу, мы пиво не пьем, да, мам?”.
 
Теги: Минск
 
 
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Певица призналась, что едва не стала жертвой серийного убийцы. Сосед, который постоянно звал её в гости выпить пиво, оказался маньяком.
 
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