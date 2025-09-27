Молодая пара купила дом в деревне с участком, создала на нем цветочную ферму и кардинально изменила жизнь

Источник материала: realt.by

Все чаще белорусы меняют шумные городские многоэтажки на размеренную жизнь в деревне. В рамках проекта «Строим вместе» совместно с онлайн-гипермаркетом 21vek.by мы рассказываем истории обычных людей, которые воплотили свою мечту и построили дом загородом. Кстати, помимо мебели и техники теперь для заказа доступны и тяжелые стройматериалы. А наши герои - Света и Миша - постепенно перебираются из центра Минска в деревню Заречное. Там они занимаются реконструкцией старого дома, а еще выращивают красивейшие садовые цветы на своей ферме “Двое в саду”. Ребята рассказали Realt, с чем им приходится сталкиваться во время реставрации и как удается совмещать стройку и собственный бизнес.

Деревенский дом молодая пара купила в конце сентября 2023 году. Находится он в 23 километрах от Минска на границе двух районов - Минского и Дзержинского, а это примерно двадцать минут на машине по МКАД. Процесс поиска жилья не был быстрым. О нелегком пути ребята уже рассказывали нам. Но в итоге им удалось отыскать то место, которое сегодня радует глаз и греет сердце. - Помню, как впервые попали сюда, причем совершенно случайно. Просто решили ехать не по обычному маршруту, а немного по-другому. Я в то время активно мониторила предложения в Realt. Недвижимость и наткнулась на участок, который продавался с аукциона. Он нам не подошел, потому что находился довольно низко. Но из дома напротив вышел сосед, приветливый, как это обычно и бывает в деревнях. Его удивило, что мы даже зашли на участок, попрыгали по осоке, потому что люди сюда приезжают часто, смотрят варианты, но видят, что много сил и труда нужно вложить, чтобы участок поднять и что-то на нем построить. В итоге даже не выходят из машины. Вот он нам и сказал, что в деревне продаются и другие дома с аукциона, - вспоминает Света.



“Территория была вся заросшая, мы даже дом не могли увидеть” Когда молодые люди приехали посмотреть участок, то увидели лишь заросшую территорию. Вокруг - загущенные и опущенные яблони, дремучий старый сад, дома фактически не видно. - Мы прямо пробирались к нему, но уже тогда оценили территорию. Рядом лес и поле. Такой красивый, свободный вид, деревенский, - отмечает девушка.



Покупая старый дом, ребята понимали, что он нуждается в основополагающих работах. Но изначально даже не знали, к чему подступиться и с чего начать. Однако постепенно сформировался план. В первую очередь, нужно было заменить фундамент. “Дом 1943 года постройки, довольно старый. И встретили его мы полностью вросшим в землю. Первого венца местами практически не было. Второй - уже тоже подходил снизу, поэтому после покупки стоял вопрос или его полностью сносить и строить что-то новое, или пытаться все-таки реконструировать. Мы пошли по второму пути - восстановили фундамент, поменяли нижние венцы, залили черновую стяжку. Основным условием переделки фундамента и подъема дома было то, что на нем требовалось снести пристройку. В итоге мы ее полностью разобрали, а потом на этом месте делали новую. Вместе с ней у нас общая площадь - 62 квадрата. Пристройку заказывали у строителей, каркусную. Получилось вроде бы неплохо, но из-за цвета мы даже поругались со Светой и строителями, потому что они не согласовали с нами итоговый вариант”, - рассказывает Миша.



- Нам этот цвет пристройки тоже нравится. Но изначально мы хотели такой эффект амбарной доски. Понятно, что, когда имитация бруса, то его сложно добиться, может, и невозможно. Но у нас теплилась надежда, что можно найти выход. Есть же какие-то обработки, которые просто тон дают. В итоге оказалось, что это не совсем реализуемо. И строитель решил: он точно понимает, что мы хотим. А выкраски не прислал. Мое ощущение, что дом по цвету должен быть как-то похож на среду вокруг. А такого цвета, как у нас пристройка, в природе вроде не бывает. Он больше ассоциируется с пляжными домиками из романтических фильмов. Красивый, сочетается с графитовым цветом окон и крышей, но в будущем хотим подобрать более однородный и природный цвет, - объясняет Света.



Молодые люди обращают внимание, что нелегким для них оказался и поиск подрядчиков. “Нашли их не с первого раза. Кто-то говорил, что много работы и начать сможет только спустя полгода. Был даже случай, что вроде договорились со строителем, а он потом просто пропал, когда уже нужно было приступать к работе. В итоге на замену фундамента договорились только к концу июля. Пока не закончили с этой работой, к новой не приступали. Делаем все постепенно, шаг за шагом”.

“Специально арендовал отбойный молоток в надежде, что смогу за день все разобрать и вывезти” Новые хозяева дома хотели по максимуму сохранить все то, что в нем было родного. Но следующим шагом решили сделать демонтаж печки и немного изменить планировку. - Это классическая деревенская хата. По планировке, потолку и во время демонтажа полов, мы поняли, что здесь раньше было две печи. Однако нам дом достался только с одной. Она была огромная - варочная часть выходила в кухню, а в комнату - большая лежанка. Мы думали, это прикольно. Многие же оставляют печки, но так как мы хотим переехать в дом на постоянку, то все-таки надо, чтобы были основные точки - нормальная гостиная, кухня и спальня. Если оставлять печку, у нас это все не ложилось, не было понимания, как все нужное уместить, поэтому решили ее демонтировать, - говорит Света.



Миша же вспоминает, что, когда разбирали печку, дошли до фундамента. “Я специально арендовал отбойный молоток в надежде, что смогу за день все разобрать и вывезти. Мало того, что под печкой были валуны, которые можно было только перекатывать, но никак не поднять, нашли еще такие участки, которые не брал молоток. Он разбивал камень, но не раствор, который соединял этот камень. В итоге кое-как это дело выгрызли и кое-как вывезли”. Теперь тяжелые стройматериалы в онлайн-гипермаркете 21vek.by можно заказывать онлайн так же легко, как технику или мебель. Проект 21vek.by СТРОЙ сделал ассортимент значительно шире — от кирпичей и блоков до гипсокартона, пиломатериалов и утеплителя. Особое внимание уделили способам оплаты: покупатели могут выбрать удобный вариант: оплатить картой онлайн, при получении или частями. Такой формат особенно полезен для крупных заказов, когда важно сохранить гибкость бюджета.

А еще молодым людям пришлось демонтировать внутренние перегородки. Этим они также занимались сами. Плюс обращались за помощью к родственникам. - Тут большая комната была, можно так сказать, технически разгорожена какими-то деревянными, как ДСП, перегородками. Это не стены, а просто один слой чего-то. Вот их убирали сами, а потом уже стяжку делали строители. Мы такие условия заранее проговаривали. Подрядчики в итоге к нам с техникой приехали и за один день все сделали, - вспоминает Света.





Девушка обращает внимание и на то, как у старых хозяев были поклеены обои. “Когда мы их содрали, удивились, что нет дранки и шпатлевки, как это обычно делается. Обои были просто приклеены по брусу. Но, понятное дело, все равно есть между брусами такие выемки - вот они были просто заклеены цементом. А чтобы он держался, сделали своеобразное армирование колючей проволокой. Она была прям старой. Как Миша говорит, надежной. Прибита к дереву, а по ней уже сделан небольшой цементный слой. Пока что в старой части дома мы хотим оставить брус и не прятать его. Но наши родственники с двух сторон отговаривают. Сейчас он выглядит некрасиво, нечищенный, немытый. Но все-таки будем пытаться что-то с ним сделать. Как минимум, сразу все не закатывать в гипсокартон или другой материал, потому что сам вид старого дерева нам нравится, просто нужно чуть терпения, и должно все получится. Я верю в эту идею”.

“Начал набираться знаний через интернет и понял, что сделать самому это реально” В этом году Миша и Света не планировали заниматься крышей, но обстоятельства сложились другим образом. - В начале строительного сезона, к нам приехали специалисты обсудить детали дальнейших взаимодействий. Они, опытные люди, обратили внимание, что нужно сделать крышу. Сказали, что мы сейчас занимаемся капитальными вещами, и, если не сделать крышу, она сто процентов потечет. А в таком случае придется ее делать, когда уже будет отделка в доме. Я в начале все штыки восприняла, потому что это вообще в планы не входило. Вроде не течет ничего. Дом у нас уже полтора года, мы не заметили, что что-то капает, - говорит Света. - Просто плохо искали, - замечает на это Миша. - У меня тоже была стадия отрицания. Но я все-таки решил слазить на чердак. Все прощупал, где смог, осмотрел. И действительно, там был мокрый утеплитель. Значит, крыша течет. Мы со Светой пришли к мысли, что все же делать надо сейчас. Более того, хотелось не что-то стандартное, как у всех. В итоге этот проект занял практически все лето.





Интересно, что по такому вопросу ребята решили не обращаться к специалисту, а справлялись своими силами. “Тогда у нас не заложен был бюджет на крышу, поэтому хотелось еще и сэкономить. Я начал смотреть разные инструкции, видео на YouTube, набираться знаний через интернет. Понял, что в принципе сделать это самостоятельно очень реально. Во многих случаях даже без напарника. Хотя, конечно же, понимал, что это будет долго. Оказалось, что все затянулось на более долгий период, чем рассчитывал. Это был основной просчет. Однако за время отпуска я смог натянуть влагозащитную пленку, чтобы ничего не затекало в дом, и потом уже в своем темпе крыл крышу”, - делится Миша.





Накрывать крышу ребята решили не обычным шифером, а римским. В нем более частая волна, похожая на черепицу. “А еще этот шифер чуть меньше, чем стандартный, но все же достаточно крупный. Когда Миша искал варианты, увидел, что если этот вариант распилить наполовину и укладывать более маленькими участками, получается красиво. В нем более мелкий рисунок, и это смотрится аккуратнее, придает элегантности”, - отмечает девушка. - А если покрасить этот шифер, получается довольно необычно, - замечает, в свою очередь, Миша. Покраской крыши ребята также занимались самостоятельно. В этом им помогал отец Миши. Сто штук шифера им нужно было разрезать, помыть и покрасить. Но результатам владельцы дома довольны - получилось так, как они задумывали. Онлайн-гипермаркет 21vek.by выходит за рамки привычного ассортимента бытовой техники, мебели и товаров для дома. С запуском проекта 21vek.by СТРОЙ выбор стал гораздо шире. В продаже появились позиции, которые редко ожидаешь увидеть в онлайн-гипермаркете: строительные смеси, грунтовки, кровельные и пиломатериалы… По сути, здесь можно найти все необходимое для стройки «под ключ» — от закладки фундамента до финишной отделки. Доставка тяжелых стройматериалов пока доступна для Минска и Минского района. Курьеры привозят заказ максимально близко к подъезду, а при желании покупатель может забрать его самостоятельно в тот же день из павильона 21vek.by СТРОЙ.

Сейчас ребята занялись другим насущным вопросом - отоплением, а также делают небольшие посильные работы в доме. Например, Миша недавно установил дверь в будущей котельной. - Вопрос про будущие задачи в ремонте и после чего мы сможем переехать - насущный. Мне кажется, мы идем по довольно логичной схеме. Сначала занимаемся капитальными работами. Сейчас в доме сделана только черновая стяжка, чистовую мы не можем залить, потому что решили сделать теплый пол, а для этого нужно решить с отоплением. Мы знали, что в деревне есть газ и возможность им отапливаться, но, уточнив все детали, поняли, нужно компенсировать довольно большую сумму людям, которые вложились в строительство газопровода. К этому вопросу получилось вернуться только весной этого года, когда появилась нужная сумма. Сейчас сделали проект и начали заниматься работами, которые касаются подготовки к пуску газа в дом. Параллельно разбираемся с теплым полом. Дальнейшие строительные дела зависят как раз от того, когда это все будет завершено. Тогда уже перейдем к внутренним работам - отделке, окнам, - отмечает Света.

“Хотелось, чтобы название цветочный фермы отражало нас и наш путь к саду” Одной из главных причин, почему ребята решили отказаться от идеи приобрести квартиру в одной из многоэтажек Минска и в итоге переехать в деревенскую хату, стало то, что в 2022 году Света увлеклась флористикой. Теперь, кроме реконструкции дома, пара занимается выращиванием цветов и развивает собственный бизнес - цветочную ферму “Двое в саду”.



Когда обустраиваешь дом, хочется, чтобы вещи были не только красивыми, но и практичными. В рамках нашего совместного проекта с онлайн-гипермаркетом 21vek.by у героев появился яркий лавандовый кресло-мешок Mio Tesoro. Люверсы, прочное водоотталкивающее покрытие и удобная ручка для переноски — те самые детали, которые сразу делают вещь удобной в повседневной жизни. А курьерская доставка 21vek.by привезла кресло точно в срок прямо загород.



- Увлечение цветами - это такая случайная неслучайность. Изначально я не планировала ничего выращивать или заниматься флористикой. Однажды просто слушала подкаст, в котором мне очень понравился разговор с российским флористом Полиной Ченцовой. Потом по крупицам начала собирать информацию. Так как я журналист по образованию, навык поиска развит хорошо. Плюс мне было любопытно. Так, постепенно добралась до цветочного фермерства. И чем дольше читала об этом, смотрела влогов и различных фильмов о фермерах за рубежом, тем больше хотела попробовать. Эта картинка манила меня, хотя не совсем показывала всю сложность профессии. И тогда я даже не могла представить, как сильно изменится жизнь. Не думала, что уйду из офиса, буду выращивать цветы и развозить людям по всему городу. Жизнь кардинально изменилась. Теперь - мысли о том, как достроить дом, расширить ферму и наладить бизнес, - вспоминает девушка.



Сначала ребята начали садить цветы на участке у мамы Светы. На следующий год покупки своего участка, в 2024-м, стали продумывать, как засеять на нем цветочные поля. Тогда и родилось название “Двое в саду”. - Здесь большая территория, много сада, плодовых деревьев, ягод. Например, у нас на участке восемь старых антоновок. Этим деревьям около 40 лет. Интересно, что у бывшего хозяина дома было отчество Антонович. И нам, кстати, местные говорили, что он им всегда предлагал эти яблоки, говорил “возьми такое хорошее, наливное, вкусное, у тебя такого нет”. У нас сейчас от этого места и прежних хозяев такое теплое ощущение. Думая над названием фермы, я очень хотела, чтобы оно отражало нас, нашу идею, чтобы в итоге оно было про наш путь к саду, где есть и профессиональное выращивание цветов для того, чтобы дарить букеты людям. И также отображался сад как наш способ жить, потому что хочется быть в красоте, видеть что-то живое и меняющееся. Поэтому “Двое в саду” - это мы с Мишей. Мне кажется, это такой классный, романтический образ, - делится Света.





Ребята приобрели участок сразу с теплицей. Света вспоминает, что на территории стоял каркас, а немного покривленный поликорбанат, который когда-то его покрывал, уже полностью разрушился и валялся внутри. “Весной, после покупки участка, мы восстановили сам каркас, перекрутили все болтики, сделали такой свайный фундамент, немного подняли теплицу, выровняли. После того, как каркасная часть была готова, накрыли ее новым поликарбонатом, и только тогда посадили первые цветы. В этом году, также весной, поставили еще одну маленькую тепличку. Купили разборный каркас и потом самостоятельно собирали его. Это заняло несколько выходных. Накрывали ее немного по-другому. У нас была плотная пленка с определенной SPF-защитой. Для ее натяжения использовали специальный профиль, внутри которого находится зигзагообразная проволока. Он прикручивался на каркас, потом натягивалась пленка и фиксировалась в таком состоянии”.

Много времени у владельцев цветочной фермы также заняла сборка стеллажей, на которых выращивается рассада. Все они - с лампами для досвечивания и роликами, чтобы можно было легко двигать. Интересно, что их созданием Миша также занимался самостоятельно. - А еще в прошлом году он сам сделал в огороде капельный полив. У нас-то территория, где размещены цветы, довольно обширная, практически большая часть всего огорода. И вот по всей части протянуты трубы, от которых идут такие капельные шланги. Когда жарко, мы используем этот капельный полив, что значительно облегчает работу и экономит нам время.



В этом году работа цветочной фермы ребят стартовала весной, с тюльпанов. А летом они выращивали маттиолу, львиный зев, георгины, скабиозу, подсолнухи, душистый табак, декоративные маки, ларкспур, астры, аквилегии, колокольчики, гелизризумы, танацетум, молюцеллу, космос. Осенью в ассортименте еще появились амаранты. - Цветы, понятное дело, привлекают своим нектаром, пыльцой. Очень много опылителей, в том числе шмелей. Они спят в цветах. Срезаешь цветок, и, бывает, сразу замечаешь шмеля, но иногда нет. Когда домой привожу, пытаюсь его как-то вызволить, потому что клиентам отдавать цветок с насекомым нельзя. Вдруг укусит или испугает. Так, осматриваем каждый перед отправкой покупателям. Но вообще шутим, что у нас летом тут отель для шмелей, - замечает Света, проводя по ферме. В следующем году ребята планируют выращивать такой же ассортимент, как и в этом. Однако также думают пробовать новые сорта и добавлять понемногу отдельные культуры.

“Нравится понимать, что наш сад и дом становятся местом притяжения” Участок возле дома у них немаленький - 25 соток. Плюс они взяли в аренду прилегающую землю площадью 22 сотки. - Земли нам достаточно, только и успеваем косить. Когда начали всем заниматься, больше был шок не от того, что не знаем, как выглядит деревенская жизнь, а от объема работ, который нужно делать. Мы постоянно ошибались, и сейчас это делаем. Например, думали, что первичный покос травы на такой территории, когда все изначально было сильно заросшим, сможем сделать за два дня, но еле-еле управились за две недели. И, к сожалению, во всех делах так, - отмечает Миша.



- Сразу, когда искали дом, понимали, что это наше основное место, где мы будем жить, растить цветы и наслаждаться природой. Конечно, ошибались не только в оценке того, за сколько сделаем ту или иную работу. Казалось, что за год, с весны и до конца осени, все завершим и переедем в дом. Но в итоге занимаемся его реставрацией второй год. Пока переехать сюда проблематично - нет отопления, мобильный интернет не всегда нормально тянет. Зимой много нюансов по поводу снега, потому что участок довольно большой и далеко от дороги. В этом году зима была теплой, а если сильно снежная - как это все расчищать. Пока решаем вопросы своим чередом. Пусть не все складывается, но все равно, когда нашел свое, то со временем втягиваешься и получаешь удовольствие, даже просто от того, что здесь находишься. Конечно, наш культурный досуг сильно сократился. У нас есть, чем заниматься на участке в любое время. Но, когда получается сделать вылазки в город, встретиться с друзьями, от этого как будто больше получаешь удовольствие, сильнее ценишь эти моменты. И без дома и фермы нам уже невозможно, - подчеркивает девушка.

Живописный участок постепенно становится не только домом для Светы и Миши, но и местом, где они уютно проводят вечера с друзьями. “Зимой, например, мы устраивали покатушки на лыжах по деревне, а потом жарили на маленькой плите драники и колбасу, грелись на печке, когда она еще была. Это было такое первое запоминающееся событие с друзьями. А этим летом мы здесь праздновали день рождения Миши. Поставили в саду стол, накрыли его, привезли проектор и устроили кинопросмотр под открытым небом. Было очень атмосферно и необычно. Какая-то даже волшебная обстановка. После этого еще дважды так собирались. Всем это очень запомнилось. Мне кажется, в деревне, на природе всегда хорошо, даже если толком и дома нет. Хотелось бы со временем, когда сделаем чуть лучше условия, чаще устраивать какие-то тематические встречи, праздники. Нам самим нравится так собираться, встречать друзей и понимать, что наш сад и дом становятся таким местом притяжения, которое объединяет людей из разных сфер”, - замечает Света. А полный выпуск вы можете посмотреть на нашем Youtube-канале.