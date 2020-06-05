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Греция завила о готовности к войне с Турцией

05.06.2020 14:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: livejournal.com

Экскалация конфликта со стороны Турции, предупреждает Греция, приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы ко всему, в том числе и к военным действиям против Анкары, пишет РИА Новости.

Несколько дней назад в правительственной газете Турции опубликовали заявки на получение лицензии для исследования и добычи углеводородов вблизи греческих островов. В понедельник министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права другой страны, и назвал произошедшее провокацией, так как речь идет о греческом континентальном шельфе.

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис направил руководству Европейского союза письмо в связи с "турецкими провокациями".

Между тем накануне президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем в Анкаре сообщил, что Турция и ПНС Ливии намерены проводить разведку и разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море.

 
 
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Экскалация конфликта со стороны Турции, предупреждает Греция, приведет не к греко-турецкому кризису, а к европейско-турецкому кризису.
 
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