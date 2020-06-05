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Бен Аффлек завел приватный аккаунт в Instagram. Там у него только три подписчика

05.06.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около месяца назад поклонники 47-летнего Бена Аффлека обнаружили, что он завел новый закрытый аккаунт в инстаграме, в котором делится исключительно личной информацией. Тогда на его страницу было подписано всего два человека: его 48-летняя экс-супруга Дженнифер Гарнер и нынешняя девушка, 32-летняя Ана де Армас, пишет spletnik.ru.


Фото: Reuters

Спустя несколько недель к этим двум подписчикам закрытого аккаунта Аффлека добавился третий. Кто именно — неизвестно. При этом сам Бен подписан со своей приватной страницы на 14 аккаунтов. В информации о новом профиле Аффлека указано его имя, которое сопровождается коротким описанием: «Просто папа, который иногда снимает фильмы».

В шапке профиля актер также дал ссылку на благотворительную некоммерческую организацию «Инициатива Восточного Конго», которая была основана им еще в 2010 году.

На данный момент в своем приватном аккаунте Бен разместил 35 публикаций. Фанаты подозревают, что это могут быть личные фото актера с тремя детьми и романтичные кадры с новой возлюбленной Аной де Армас (примечательно, что новый профиль появился у Бена вскоре после того, как они начали встречаться), которыми бы он не хотел делиться в публичном пространстве.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от A N A D E A R M A S (@ana_d_armas) 16 Мар 2020 в 1:34 PDT

При этом Бена нельзя назвать новичком в инстаграме. У него уже давно есть открытый профиль, который подтвержден галочкой верификации. В публичном аккаунте Аффлек в основном рассказывает о своих новых проектах и публикует снимки с благотворительных мероприятий.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер были женаты с 2005 по 2018 год. За это время они трижды стали родителями. Недавно же актер познакомил свою новую девушку Ану де Армас с двумя дочерьми и сыном — все вместе они были замечены на прогулке в Лос-Анджелесе.

Экс-супруга Бена, с который он остался в дружеских отношениях, не возражает против общения детей с Аной. Инсайдеры утверждают, что Гарнер искренне рада за Аффлека и желает ему счастья в новых отношениях.

Читайте также о том, как алкоголь разрушил брак и карьеру Бена Аффлека.

 
 
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