Лукашенко назвал наглыми попытки противодействия строительству БелАЭС

пишет Sputnik, Беларусь и Венгрия столкнулись с наглыми попытками противодействовать строительству АЭС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. КакSputnik, Беларусь и Венгрия столкнулись с наглыми попытками противодействовать строительству АЭС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.





Глава Беларуси подчеркнул, что Беларусь и Венгрия, что не позволяют оказывать на себя давление извне под разными предлогами. В частности, при решении вопросов по строительству АЭС.





"Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси заявил, что обе страны договорились вместе давать жесткий, но адекватный ответ в сложившейся ситуации. Он считает, что никто не имеет права влиять извне на энергетическую политику республики.









"Вместе с тем мы гарантируем, что эта политика всегда будет ориентирована на максимальную безопасность, открытость и прозрачность", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко также заявил, что БелАЭС, которая вызывает множество нареканий со стороны некоторых соседних стран, готова принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур. Это позволит им убедиться в том, что станция безопасна и для самих белорусов, и для ближайших соседей.







