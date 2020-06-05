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В Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии в парке

05.06.2020 14:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Вашингтоне двое военных пострадали при ударе молнии в парке

В парке Лафайет-сквер в Вашингтоне (округ Колумбия, США) при ударе молнии пострадали двое военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия.

На Вашингтон обрушился ливень. Молния ударила в местность неподалеку от пределов периметра парка Лафайет. После этого были госпитализированы двое военнослужащих. Их травмы не представляют угрозу для жизни.

Уточняется, что пострадавшие военнослужащие были задействованы для поддержания правопорядка во время массовых протестов, которые проходят в Вашингтоне и других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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В парке Лафайет-сквер в Вашингтоне (округ Колумбия, США) при ударе молнии пострадали двое военнослужащих. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент...
 
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