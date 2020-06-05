Как правильно выбирать черешню

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба Роспотребнадзора дала советы о том, как выбирать, мыть и хранить черешню. Так, у хорошей ягоды кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что черешня сорвана давно.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Как выбирать черешню

«Мякоть качественной ягоды плотная, упругая. Если черешня на ощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться» — рассказали в ведомстве.

Что касается плодоножки, то в первую очередь она должна хотя бы быть: «Если ее нет, то в месте ее прикрепления к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов». Лучше, если плодоножка эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что, скорее всего, негативно скажется на их вкусе.

Чтобы выбрать ягоды определенного вкуса, можно ориентироваться на окраску: «Желтая и розовая черешня более нежная и водянистая, вкус у нее выражен неярко, кисло-сладкий; темноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким, насыщенным вкусом и сладостью».

Как мыть черешню

В Роспотребнадзоре напомнили, что за время созревания ягод на них воздействуют солнце, дождь, а также пыль, газы, химические вещества, личинки насекомых и большое количество микроорганизмов — возбудителей инфекционных заболеваний.

Употребление немытой черешни может быть причиной развития отравлений, а также инфекционных заболеваний. Ротавирусная инфекция, сальмонеллез, гельминтозы особенно опасны в детском возрасте. По этой причине в ведомстве категорически не советуют дегустировать немытые ягоды на рынке.

Мыть черешню следует так: «Насыпьте черешню в дуршлаг. Промойте ягоды под струей холодной проточной воды, выбирая рукой мусор. После мытья тщательно просушите черешню». Нет смысла ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло.

Как хранить черешню

Если вы купили ягоды, но не планируете съесть в ближайшее время, сразу поместите их на хранение в холодильник. Лучше положить черешню в бумажный пакет или пластиковую емкость. Не стоит мыть такие ягоды или отделять от черешков, чтобы не уменьшить срок хранения. В холодильнике черешня сохраняет свежесть до десяти дней.

И еще одна важная подсказка: хранить черешню надо отдельно от фруктов, выделяющих этилен (яблок, бананов), иначе черешня под воздействием этилена быстро испортится.

Плюсы и минусы черешни

Роспотребнадзор отметил, что в черешне довольно высокое для ягод содержание витамина С (употребление 100 граммов ягод покрывает почти 20% суточной потребности). В значительных количествах содержится в черешне калий, магний, фосфор, железо. По содержанию клетчатки черешня превосходит даже персики и абрикосы. В красных и бордовых сортах ягод больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, белые — реже вызывают аллергию.

Но употребление в течение короткого времени большого количества черешни (более 300−400 граммов) может стать причиной диареи. Ее нельзя есть при гастрите острого типа с повышенной кислотностью. Сладкие сорта противопоказаны при диабете.

— Будьте особенно внимательны, когда даете черешню детям, особенно младшего возраста. Детям до двух-трех лет можно предлагать ягоды только с предварительно вынутой косточкой. Если малыш случайно проглотит косточку, это не представляет опасности, а вот последствия ее вдыхания могут быть непоправимыми, — предупредили в ведомстве.