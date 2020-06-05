Работа Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз» нацелена на безаварийную и безопасную эксплуатацию внутридомового газоиспользующего оборудования, которая обеспечивается выполнением своевременного технического обслуживания и соблюдением требований Правил пользования газом в быту.

Смолевичский РГС филиала ПУ «Борисовгаз» напоминает, что доставка баллонов со сжиженными углеводородными газами (далее – СУГ) производится населению, проживающему в городах, городских поселках и сельской местности, которым произведен монтаж индивидуальной газобаллонной установки (далее – ИГБУ) в установленном порядке и имеется в наличии технический паспорт индивидуальной баллонной установки, а так же договор купли-продажи сжиженного углеводородного газа и технического обслуживания индивидуальной баллонной установки (далее – договор купли-продажи).

Доставка и установка баллонов с СУГ потребителям газа осуществляется водителем автомобиля и слесарем по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования.

Для доставки баллонов потребителями газа должен быть обеспечен подъездной путь к домам, на домах указаны названия улиц и номера домов.

Также сообщаем, что действующими нормативными правовыми актами предусмотрен порядок самостоятельной замены потребителями газа пустого баллона на баллон со сжиженным углеводородным газом.

К самостоятельной замене и транспортировке газовых баллонов емкостью 50 л допускаются потребители газа (или члены семьи потребителя) не моложе 18 лет, у которых ИГБУ смонтирована в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и зарегистрирована в Смолевичском РГС филиала ПУ «Борисовгаз», прошедшие теоретическую подготовку и практическое обучение безопасным методам замены баллонов по специальной программе, а также проверку знаний и получившие специальное удостоверение.

Для получения допуска к самостоятельной замене баллонов необходимо письменно обратиться в ПУ «Борисовгаз» по адресу: г.Жодино, ул. Школьная 13 (каб.11), имея при себе паспорт, технический паспорт индивидуальной баллонной установки, договор купли-продажи.

В очередной раз напоминаем, что Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2013 года № 1136 внесены в Правила пользования газом в быту изменения и дополнения, устанавливающие требования обращения с газовыми баллонами.

Так, в пункте 11.8. Главы 2 Правил пользования газом в быту указано, что газовые баллоны, предназначенные для приготовления пищи, подлежат использованию только при подключении к ИГБУ. Хранить газовые баллоны, не подключенные к ИГБУ запрещается.

С принятием вышеуказанного Постановления для абонентов, допущенных к самостоятельной замене баллонов со сжиженным углеводородным газом, исключена возможность хранения не подключенных к ИГБУ баллонов с газом в специальном наружном шкафу, а также запрещена доставка работниками Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз» баллонов с СУГ без их подключения к ИБУ.

При выявлении фактов нарушения данных требований Смолевичский РГС вправе привлекать абонентов к административной ответственности по статье 20.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

В данном случае решением бесперебойного газоснабжения потребителей газа служит монтаж ИБУ по различным схемам:

— с двумя баллонами, устанавливаемыми вне помещения в специальном несгораемом шкафу;

— с двумя баллонами, устанавливаемыми по комбинированной схеме (внутри помещения и снаружи здания).

По вопросам монтажа и регистрации индивидуальных газобаллонных установок обращаться по тел.5-41-83 — мастер СЭСГ, 5-41-70 –«Одно окно»

Также напоминаем, что при доставке баллона с СУГ работниками Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз» потребитель газа (независимо от наличия права на самостоятельную замену) должен расписаться за доставленный сжиженный углеводородный газ в баллоне и получение инструктажа по правилам пользования газоиспользующим оборудованием в «Ведомости на доставку сжиженного газа и получение платы за газ от потребителей газа»

При невозможности присутствия в момент доставки работниками газоснабжающей организации баллонов с СУГ, потребитель газа, имеющий удостоверение на право самостоятельной замены, может производить самостоятельную транспортировку и замену баллонов по месту жительства, где смонтирована ИГБУ, путем их обмена в установленном порядке на АГЗС Смолевичского РГС ПУ «Борисовгаз» в любое удобное для потребителя время.

С.А.КАЦКЕЛЬ, начальник Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз».