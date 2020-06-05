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Банк Дабрабыт отменил комиссию за снятие наличных в чужих банкоматах для пенсионеров

05.06.2020 14:56 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Пожилые люди могут бесплатно получить наличные в любом банкомате страны. Сумма и количество операций не ограничено.

В банке называют это одной из мер по поддержке пожилых людей. Многие предпочитают снимать наличные, так что в банке решили освободить их от бремени поиска нужного банкомата.

«Для нас было важно позаботиться о пенсионерах и упростить им жизнь. Как правило, они активно пользуются банкоматами, так что актуальна возможность снимать наличные рядом с домом. Самый простой способ это обеспечить – не взимать комиссию в банкомате любого банка, что мы и сделали. Это и фактор удобства, и элемент заботы о здоровье пожилых людей», – поясняют в Банке Дабрабыт.

Пенсионные карточки доступны не только пенсионерам. Их также можно использовать для получения выплат социального характера через ФСЗН, будь то пособие на ребенка, пенсия по инвалидности, по потери кормильца и т.д

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Банк Дабрабыт разрешил бесплатно снимать наличные в банкоматах любых других банков по пенсионным картам.
 
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