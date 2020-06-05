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Прямая линия по вопросам развития и поддержки предпринимательства
Источник материала: Радзiма
9 июня с 10:00 до 12:00 прямую линию по вопросам развития и поддержки предпринимательства проведет МАРИНЕНКО Павел Леонидович, заместитель председателя комитета экономики Могилёвского облисполкома. Телефон 8 (0222) 22-17-22.
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9 июня с 10:00 до 12:00 прямую линию по вопросам развития и поддержки предпринимательства проведет МАРИНЕНКО Павел Леонидович, заместитель председателя комитета...
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