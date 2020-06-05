Ученые создали искусственные эритроциты, которые могут быть даже лучше настоящих

Источник материала: Tut.by

Ученые создали искусственные эритроциты, которые могут быть даже лучше, чем настоящие. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на ACS Nano .



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Эритроциты осуществляют доставку кислорода из легких к тканям организма — это достигается с помощью молекул гемоглобина, которые составляют основу эритроцитов.

Объединив биологический материал с выращенными в лаборатории полимерами, международная команда биоинженеров разработала искусственные эритроциты. Для этого ученые взяли за основу настоящие образцы и объединили их с выращенными в лаборатории полимерами.

Вначале поверхность покрыли диоксидом кремния и полимерами. Получился своеобразный мешок, внутрь которого можно упаковывать гемоглобин или другие вещества. А затем, на финальной стадии, с искусственной клетки сняли слой кремния и покрыли ее фрагментами клеточных мембран естественных эритроцитов.

Результат можно назвать «микроскопическим кибором» — такие клетки обладают необходимой гибкостью и могут перемещаться через крошечные капилляры. Кроме того, искусственные эритроциты могут быть модифицированы для доставки лекарств, убивающих опухоли, переносить биосенсоры и даже быть покрыты крошечными магнитами для наилучшего дистанционного управления.

Ученые уже испытали свое изобретение на моделях животных, и в течение 48 часов эртроциты функционировали без побочных эффектов.