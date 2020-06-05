|
Ученые создали искусственные эритроциты, которые могут быть даже лучше настоящих
Источник материала: Tut.by
Ученые создали искусственные эритроциты, которые могут быть даже лучше, чем настоящие. Об этом
Эритроциты осуществляют доставку кислорода из легких к тканям организма — это достигается с помощью молекул гемоглобина, которые составляют основу эритроцитов.
Объединив биологический материал с выращенными в лаборатории полимерами, международная команда биоинженеров разработала искусственные эритроциты. Для этого ученые взяли за основу настоящие образцы и объединили их с выращенными в лаборатории полимерами.
Вначале поверхность покрыли диоксидом кремния и полимерами. Получился своеобразный мешок, внутрь которого можно упаковывать гемоглобин или другие вещества. А затем, на финальной стадии, с искусственной клетки сняли слой кремния и покрыли ее фрагментами клеточных мембран естественных эритроцитов.
Результат можно назвать «микроскопическим кибором» — такие клетки обладают необходимой гибкостью и могут перемещаться через крошечные капилляры. Кроме того, искусственные эритроциты могут быть модифицированы для доставки лекарств, убивающих опухоли, переносить биосенсоры и даже быть покрыты крошечными магнитами для наилучшего дистанционного управления.
Ученые уже испытали свое изобретение на моделях животных, и в течение 48 часов эртроциты функционировали без побочных эффектов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти искусственные клетки могут слежить способом транспортировки лекарств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)