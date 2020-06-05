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Умер актёр Михаил Кокшенов. Ему было 83 года

05.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. На 84 году жизни скончался советский и российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

«Умер Миша Кокшенов. Светлая память», – говорится в сообщении. 

Причина смерти артиста не уточняется. Известно, что осенью 2017 года Кокшенов перенёс инсульт. В 2018 году актёр был выписан, но после этого о нём практически ничего не было известно.

Михаил Кокшенов появился на свет 16 сентября 1936 года в Москве. Сначала Михаил работал инженером. В 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после чего служил в нескольких театрах.

Также Кокшенов снимался в фильмах. Наибольшую известность ему принесли кинокартины «Женя, Женечка и «Катюша», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы».

Люди в материале: Михаил Кокшенов, Любовь Воропаева

 
 
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Новости России. На 84 году жизни скончался советский и российский актёр Михаил Кокшенов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэтесса Любовь Воропаева. «Умер...
 
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