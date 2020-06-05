Рынок, интернет-магазин, официальный дилер. Где выгодно купить комплект ГРМ для дизельных Renault

Источник материала: Слуцк Город





Купили вы с рук свой дизельный Renault, или пробег у вашего автомобиля уже достиг 60-90 тыс. км в зависимости от модели двигателя, а может, прошло 4 года с момента предыдущей замены ремня ГРМ – стоит поторопиться, говорят в дилерской сети Renault.

Эксперты компании Renault в Беларуси постоянно изучают предложения на рынке неоригинальных запчастей. Результатом одного из таких исследований и стало снижение цен на некоторые запчасти для дизельных моторов 1.5 dCi. Таковыми являются оригинальные комплекты ремня ГРМ и вспомогательного ремня, которые уже сегодня можно купить выгоднее неоригинальных деталей, доступных на рынке.

Слова словами, но хотелось бы видеть цифры!

Например, ранее комплект вспомогательного ремня на дизельный мотор 1.5 dCi обошелся бы владельцу в 165 руб. Сейчас же его стоимость — 119 руб. Что на 28% ниже прежней цены.

Однако и это еще не все сюрпризы от дилерской сети. На комплекты ремня ГРМ и вспомогательного ремня будет доступна еще и дополнительная скидка 10% при покупке и замене обоих комплектов в любом из фирменных сервисов Renault. При этом — внимание! — замена обойдется всего лишь от 90 рублей.

Для каких моделей Renault с дизельным двигателем действует данное акционное предложение?

Чтобы было нагляднее, мы сделали таблицу самых популярных моделей, благодаря которой владелец Renault c дизельным двигателем сможет сам сравнить привлекательность таких цен с рынком:





Напомним, в таблице текущая стоимость комплектов приведена уже с дополнительной скидкой 10%, которая действует при покупке и замене обоих комплектов на фирменных сервисах Renault.

Спорим, после увиденного вы не захотите сейчас тратить свое время на посещение рынков, просмотры предложений от интернет-магазинов или поездки в гаражные СТО. Причина проста. Общая стоимость работ и запасных частей при замене упомянутых выше ремней и роликов на некоторые модели с мотором 1,5 dCi не превышает и 315 рублей.

При этом двигатель автомобиля будет обслужен оригинальными запасными частями, и владельцу машины вплоть до следующей регламентной замены абсолютно не придется волноваться по поводу надежности и ресурса установленных деталей привода ГРМ и вспомогательных механизмов.

Стоит также упомянуть, что еще двумя преимуществами обслуживания автомобиля на фирменном сервисе Renault, положительным образом сказывающимися на окончательных расходах и нагрузке на кошелек клиента, традиционно являются кешбэк в размере до 15% от суммы, оплаченной за работы и услуги сервиса, и возможность беспроцентной рассрочки до 5-6 месяцев на оплату.

Не стоит забывать, что предложение дополнительной 10%-ной скидки на комплекты ремня ГРМ и ремня привода вспомогательных механизмов для моторов 1,5 dCi является акционным и имеет количественные и временные ограничения. Временем ограничена и сниженная вдвое стоимость замены таковых комплектов. Поэтому, если ваш автомобиль в ближайшее время нуждается в обслуживании газораспределительного механизма, с визитом к ближайшему дилеру Renault стоит поторопиться.

Если же до замены ремней еще есть время, дилерские центры Renault дают возможность просто приобрести упомянутые комплекты оригинальных ремней и роликов для мотора по привлекательным ценам от производителя.

Вместо заключения

К слову, на работы по замене ремня ГРМ, ремня вспомогательных агрегатов двигателя и их натяжных роликов у всех белорусских дилеров Renault действует 50%-ная скидка не только на дизельные Renault, но и на другие бензиновые моторы. Благодаря ей цена упомянутых услуг сервиса для владельца Renault, обратившегося в фирменный сервис, составит всего от 90 белорусских рублей.

Что еще больше порадовало, так это то, что, согласно информации от импортера марки, Renault в Беларуси, ассортимент привлекательных цен на запчасти, которые упадут ниже рынка, будет постоянно расширяться и уже в ближайшее время дилеры предложат выгодные акционные цены на комплекты ГРМ и для других силовых агрегатов:





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