ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Наибольший удар силовики нанесли инициативной группе Светланы Тихановской

05.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По информации, которой владеют правозащитники "Весны" по состоянию на 5 июня, 12 членов инициативной группы выдвиженки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию.

Среди 9 задержанных в рамках уголовного дела за насилие в отношении сотрудников милиции (арт. 364 УК РБ) это руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, а также члены инициативной группы Дмитрий Фурманов, Евгений Резниченко и Артем Саков.

На разное время задерживались еще несколько человек, двое из них арестованы на срок 15 суток: Артур Синега (из Новополоцка) и волонтёр команды Андрей Зуев.

"Правозащитники за свободные выборы" составили список членов инициативной группы Светланы Тихановской, которых задерживали, либо судили в административном порядке:

Владимир Мороз (Кобрин) – задерживался;
Валерий Романович (Пинск) – задерживался;
Александр Милюк (Мосты) – задерживался;
Максим Ковалевич (Береза) – задерживался;
Екатерина Толанкова (Могилев) – задерживалась;
Артур Синега (Новополоцк) – арест 15 суток;
Ольга Карякина (Гродно) – задерживалась;
Владимир Книга (Гродно) – задерживался.
Были задержаны также несколько десятков волонтеров команды Тихановской и сторонников задержанного блогера.

Если вам известны другие факты преследования членов инициативной группы Светланы Тихановской – сообщайте, пожалуйста, правозащитникам "Весны" на электронную почту elections2020@spring96.org.
 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации, которой владеют правозащитники "Весны" по состоянию на 5 июня, 12 членов инициативной группы выдвиженки в кандидаты в президенты Светланы Тихановской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально: Hyundai i30 N установил рекорд скорости при движении по льду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика