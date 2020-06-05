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Официально: Hyundai i30 N установил рекорд скорости при движении по льду

05.06.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экспертная группа Книги рекордов России вынесла официальное решение о признании рекордом скорости, которую Hyundai i30 N установил в категории «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км».


110 км/ч — таков новый рекордный результат, зарегистрированный лицензированными судьями РАФ в соответствии с регламентами Книги рекордов России в рамках фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», который прошел еще в начале марта 2020 года. Предыдущий рекорд в этой категории был установлен в 2016 году и составлял 96,1 км/ч.


В заезде на льду Байкала участвовали три i30 N с двухлитровыми двигателями мощностью 275 л. с. и в максимальной комплектации Ultimate. Во время заезда каждый из автомобилей преодолел дистанцию около 1020 км, длина одного кольца трассы равнялась 8 км, самое короткое время, которое потребовалось на преодоление всей дистанции одному из автомобилей, составило 9 часов 01 минута 20 секунд. Максимальная средняя скорость одного круга (8 км) достигала 128 км/ч, а в самом заезде участвовали шесть сменявших друг друга пилотов, которые провели за рулем равное количество часов.

 
 
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Средняя скорость, установленная хетчбэком i30 N во время заезда на льду озера Байкал, признана рекордной и внесена в Книгу рекордов России. Об этом сообщили в...
 
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