Выпускника Ивьевской ДШИ наградили премией Белорусского фонда мира

Источник материала: Ивьевский край

По сложившейся доброй традиции в конце учебного года Гродненского областное отделение общественного объединения «Белорусский Фонд мира» поддерживает талантливых учеников. Поощряют молодых людей, которые успешны в учебе, являются победителями олимпиад, участниками научных конференций и конкурсов, патриотических движений, Вахт Памяти, экскурсоводы школьных музеев, члены лекторских групп по патриотическому воспитанию, отличившиеся в искусстве и спорте. В этом году предоставили возможность номинировать своих лучших учеников художественным школам и школам искусств.

По итогам II полугодия 2019-2020 учебного года выпускнику Ивьевской детской школы искусств, юному гитаристу Александру Белоголовому Александру (учитель Алексей Харченко) присуждена разовая стипендия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский Фонд мира» с вручением Почетной грамоты «За высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни» и нагрудного знака «Стипендиат Фонда мира»

И. БУТУРЛЯ.