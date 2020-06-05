ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выпускника Ивьевской ДШИ наградили премией Белорусского фонда мира

05.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

По сложившейся доброй традиции в конце учебного года Гродненского областное отделение  общественного объединения «Белорусский Фонд мира» поддерживает талантливых учеников. Поощряют молодых людей, которые успешны в учебе, являются победителями олимпиад, участниками научных конференций и конкурсов, патриотических движений, Вахт Памяти, экскурсоводы школьных музеев, члены лекторских групп по патриотическому воспитанию, отличившиеся в искусстве и спорте. В этом году предоставили возможность номинировать своих лучших учеников художественным школам и школам искусств.

 По итогам II полугодия 2019-2020 учебного года выпускнику Ивьевской детской школы искусств, юному гитаристу Александру Белоголовому Александру (учитель  Алексей Харченко) присуждена разовая стипендия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский Фонд мира» с вручением Почетной грамоты «За высокие показатели в учебе и активное участие в общественной жизни» и нагрудного знака «Стипендиат Фонда мира»

И. БУТУРЛЯ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По сложившейся доброй традиции в конце учебного года Гродненского областное отделение  общественного объединения «Белорусский Фонд мира»...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ваўкавыская раённая бальніца атрымае частку польскай гуманітарнай дапамогі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика