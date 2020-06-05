ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Новогрудском районе открылось производство пеллет

05.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

Предприятие открылось на базе Новогрудского лесхоза. Это первое на территории Гродненской области подобное производство.

Предприятия по производству пеллет открываются во всех регионах страны по поручению президента, напомнил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Мощность новогрудского предприятия - 4 т продукции в час, до 30 тыс. т пеллет в год. На их выпуск потребуется свыше 72 тыс. куб.м сырья, доставлять которое будут не только из Новогрудского, но и соседних лесхозов региона, передает Белта.

В новую производственную площадку вложено около 11 млн рублей, стоимость оборудования составила около 9,3 млн рублей. Ожидается, что на самоокупаемость производство выйдет в течение 7 лет. Рентабельность продукции прогнозируется на уровне 20%.

Пеллеты - экспортно ориентированная продукция. Цена на тонну пеллет в зимнее время в прошлом сезоне составляла 90-120 евро.

Директора нового предприятия Михаил Игнатик отметил, что предприятие уже получает запросы от потенциальных зарубежных покупателей.

Пеллета - древесная топливная гранула, экологически чистое топливо с высокой теплотворностью (показатель выше, чем у дров или угля) и минимальным содержанием золы. Сырье для ее производства - опилки, другие отходы деревообработки, низкосортная древесина. Сырье измельчают до состояния муки, сушат и сжимают в гранулы в специальном прессе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие открылось на базе Новогрудского лесхоза. Это первое на территории Гродненской области подобное производство.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Она почти уничтожила мою волю к жизни». Александр Рыбак рассказал, как борется с зависимостью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика