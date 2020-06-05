В Новогрудском районе открылось производство пеллет

Источник материала: Ежедневник

фото: belta.by

Предприятие открылось на базе Новогрудского лесхоза. Это первое на территории Гродненской области подобное производство.

Предприятия по производству пеллет открываются во всех регионах страны по поручению президента, напомнил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

Мощность новогрудского предприятия - 4 т продукции в час, до 30 тыс. т пеллет в год. На их выпуск потребуется свыше 72 тыс. куб.м сырья, доставлять которое будут не только из Новогрудского, но и соседних лесхозов региона, передает Белта.

В новую производственную площадку вложено около 11 млн рублей, стоимость оборудования составила около 9,3 млн рублей. Ожидается, что на самоокупаемость производство выйдет в течение 7 лет. Рентабельность продукции прогнозируется на уровне 20%.

Пеллеты - экспортно ориентированная продукция. Цена на тонну пеллет в зимнее время в прошлом сезоне составляла 90-120 евро.

Директора нового предприятия Михаил Игнатик отметил, что предприятие уже получает запросы от потенциальных зарубежных покупателей.

Пеллета - древесная топливная гранула, экологически чистое топливо с высокой теплотворностью (показатель выше, чем у дров или угля) и минимальным содержанием золы. Сырье для ее производства - опилки, другие отходы деревообработки, низкосортная древесина. Сырье измельчают до состояния муки, сушат и сжимают в гранулы в специальном прессе.