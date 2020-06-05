Танкер с американской нефтью для Беларуси прибудет в Клайпеду

Источник материала: ОНТ

Прибытие танкера с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду ожидается этим вечером.

Танкер вышел из техасского порта 16 мая. Из клайпедского порта на «Нафтан» сырье поступит по железной дороге, это займет примерно полторы недели. Танкер доставит 80 тыс. тонн американской нефти сорта Bakken. Это будет 12-й танкер с альтернативной нефтью для Беларуси с начала года.

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