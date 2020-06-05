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«Она почти уничтожила мою волю к жизни». Александр Рыбак рассказал, как борется с зависимостью

05.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак рассказал о многолетней борьбе с зависимостью. Этим секретом музыкант поделился на своей странице в Instagram.

«У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала всё было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась», – признался исполнитель.

Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины 

«Она почти уничтожила мою волю к жизни». Александр Рыбак рассказал, как борется с зависимостью
Фото: instagram.com/rybakofficial 

Из-за таблеток Рыбак начал чувствовать себя слабым и напуганным. Александр добавил, что эта зависимость мешала его общению с людьми, а также практически уничтожила волю к жизни.

«Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», – продолжил певец.

В январе 2020 года артист начал курс реабилитации. По словам Александра, постепенно ему становится лучше. В ближайшее время Рыбак собирается больше рассказать о том, через что он прошёл, пока боролся с зависимостью. Исполнитель надеется, что поможет людям, которые столкнулись с похожими проблемами. 

С тяжёлой болезнью пришлось бороться и актрисе Патриции Нил. 

Она перенесла три инсульта, но смогла почти полностью восстановиться – подробнее здесь

Люди в материале: Александр Рыбак

 
 
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Норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак рассказал о многолетней борьбе с зависимостью. Этим секретом музыкант поделился на своей странице в...
 
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