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«При обыске у Тихановского нашли Крест Евфросинии Полоцкой». Байнет смеется

05.06.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что еще следователи нашли у задержанного блогера Тихановского за диваном, помимо $900 тыс.?

«При обыске у Тихановского нашли Крест Евфросинии Полоцкой». Байнет смеется
В дачном доме блогера автора популярного Youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского во время третьего обыска в четверг, 4 июня, нашли 900 тысяч долларов. То есть первые «две бригады следователей перерыли весь дом и ничего не нашли, а третья нашла почти миллион баксов за диваном», удивляется «Чай з малинавым варэннем».

Новость развеселила соцсети. Твиттер выдвинул множество версий, что еще можно найти у Тихановского при последующих обысках, если не лениться.


Anton Motolko
@Motolko
А при 5 обыске у Тихановского нашли...

Нового президента Беларуси


Дед Пихто и 3%
@Dedoooshka

Так же за диваном Тихановского нашли и нового премьер-министра.

Дунем, Марцінкевіч?
@marcinkievich
В третий раз закинул старик невод. Вышел невод с 900 тысячами долларов

костюгова
@lessprit
При третьем обыске у Тихановского нашли 900 000 долларов, часть которых лежала в пакете за диваном. Прямо представляю это:

— так, пацаны, нет времени объяснять, вот деньги, надо распихать по дому
— но зачем??
— ЗА ДИВАНОМ

Eduard Palchys
@1863x

При 4-ом обыске у Тихановского нашли дроны с БНР100.

Anton Motolko
@Motolko

А на 4 обыске у Тихановского нашли...

Фрау А, джипы из 2017 года и дроны с БНР100. 

И 20$ в кармане летней куртки, которую он не надевал с прошлого года.


Ivan Radziankou
@Veterrr
и лавровый лист, и Георгиевский крест,
и коралловая роща, и нефритовый пест,
и скрипка Страдивари, и клавиши Баха,
и трубка Магритта, и шапка Мономаха,
и счетчики Гейгера, и четочки Альцгеймера,
и локоны Эйнштейна, и тапки Витгенштейна

Дед Пихто и 3%
@Dedoooshka
При пятом обыске на даче Тихановского нашли «крыж» Ефросини Полоцкой.

На шестом обыске на даче Тихановского нашли закрытое окно в Европу и не выданный кредит МВФ.

Юра
@yurzmg
официальный Минск отказался от очередного кредита от МВФ, и направил дополнительную группу следователей на дачу Тихановского

< Павел Кривец
@Krivec_Pavel
При обыске у Лукашенко, за диваном нашли 900 тысяч человек, которые уехали из Беларуси с 1994 года
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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