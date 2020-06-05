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В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши

05.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

На оформление в транспортно-логистический центр «Минск-Белтаможсервис-2» приехали 40 фур, еще пять машин разгрузились в Лиде. Общая масса груза составила 300 т. Поляки передали аппараты ИВЛ, лекарства, несколько миллионов защитных и медицинских масок одноразового использования, антисептическую жидкость, защитные халаты, комбинезоны биологической защиты, медицинские щитки, ПЦР-тесты. Как заявил накануне госсекретарь канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик, это крупнейшая партия гуманитарной помощи в истории современной Польши.

Груз был перевезен машинами Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы. Под Минском гуманитарную помощь из Польши встречали представители Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел и посольства Польши в Беларуси. Медицинское оборудование, изделия и препараты передадут Республиканскому центру организации медицинского реагирования, а также Гродненской областной инфекционной клинической больнице, районным больницам Щучина, Лиды, Сморгони, Волковысска.

Как сообщалось, первая партия гуманитарной помощи прибыла в Беларусь 24 апреля. Тогда привезли дезинфицирующие средства (50 тыс. л), антисептики (30 тыс. л) и хирургические маски (100 тыс. штук), необходимые для борьбы с COVID-19.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА. На оформление в...
 
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