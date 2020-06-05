Источник материала: ОНТ

В провинции Южная Суматра (Индонезия) гребнистый крокодил утащил мужчину на глазах у его отца. О трагедии рассказывает Antara News.

58-летний Асидин с двумя своими детьми нарвали листьев пальм и возвращались на лодке домой. Неожиданно крокодил схватил за ногу 30-летнего Джони, сына Асидина. Рептилия стащила мужчину в воду. Асидин бросился в реку и пытался спасти сына. Он не смог справиться с хищником.

После спасатели и местные жители разыскивали крокодила в течение восьми часов. Когда рептилия была найдена, в пасти она держала останки погибшего Джони. Офицеры дважды выстрелили в крокодила, и только тогда рептилия отпустила тело мужчины. Хищник после этого скрылся.

Ранее сообщалось , что на острове Суматра в провинции Риау (Индонезия) убили четырехметрового гребнистого крокодила-людоеда, который напал на рыбака.

Гребнистый крокодил – один из крупнейших хищников в мире. Самцы данного вида могут достигать семи метров в длину и весят до двух тонн.

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