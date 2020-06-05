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Эпидемиологи об эпидситуации в Брестской области: пока заметного снижения показателей мы не видим
05.06.2020 16:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эфире
— И если на предыдущем этапе у нас более раннее вхождение было у Витебской области, сейчас мы там видим устойчивое снижение показателей заболеваемости, — уточнила Ирина Глинская. — Брестская область отличается, она гораздо позже вошла в эпидемиологический процесс, и поэтому там пока заметного снижения показателей мы не видим и прогнозируем, что такая ситуация сохранится примерно в течение 1-2 недель.
О напряженной эпидемиологической ситуации в областном центре (Бресте) 3 июня сообщил местный центр гигиены и эпидемиологии. В центре сообщили, что каждый день госпитализируют с пневмонией более 100 человек.
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В эфире «Беларусь 1» замглавврача Республиканского ЦГЭиОЗ Ирина Глинская прокомментировала эпидситуацию по стране в целом и в Брестской области. Из ее слов...
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