Что делать, если вы потерялись в лесу. Советы грибникам от слуцкой милиции

Источник материала: Слуцк Город





В летне-осенний период открывается сезон так называемой «тихой охоты». Граждане, зачастую семьями, выезжают в леса для сбора ягод и грибов. Не редки случаи, когда незнание местности и болезненное состояние приводят к исчезновению людей.

В 2019 году и в органы внутренних дел Минской области поступило более 50 сообщений об исчезновениях граждан в лесных массивах. При этом не всегда удается отыскать заблудившихся.

До сих пор леса практически каждого района области хранят тайну исчезновения наших сограждан. В настоящее время не установлена судьба 40 граждан, потерявшихся в лесах.

К сожалению, приходится констатировать: походы за грибами и ягодами иногда заканчиваются и летальными исходами. Только за 2019 год в лесных массивах области было обнаружено более 10 тел умерших грибников.

В основном теряются преклонного возраста, которые, надеясь на свое здоровье и благоприятный исход похода в лес, идут за ягодами и грибами.

Зарегистрированы случаи, когда пропавшие в лесных массивах на протяжении нескольких часов и даже дней находились на связи со своими близкими по телефону. В дальнейшем по различным причинам связь с пропавшими прекращалась, после чего родственники за оказанием помощи в розыске граждан обращались в милицию. Их поиски были затруднены и не всегда, к сожалению, заканчивались благополучно. Судьба некоторых до настоящего времени остается неизвестной.

В этой связи милиция призывает не ходить в лес по одному. Лучше всего пригласить с собой попутчика, а то и нескольких. Накануне похода в лес необходимо также подзарядить мобильные телефоны, рассказать своим близким, в какую местность вы предполагаете пойти. Лучше всего заниматься «тихой охотой» в знакомом лесу и не увлекаться сбором даров леса, заходя в труднодоступные и незнакомые места.

Если, все-таки, вы заблудились, не стоит паниковать. Необходимо вспомнить путь, по которому вы шли, попытаться разыскать какие-то знакомые ориентиры и так далле. При наличии мобильных средств связи необходимо сообщить о случившемся в милицию и минимизировать количество телефонных звонков (дабы продлить время работы аккумулятора телефона), но сам телефон не выключать. Это поможет быстрее вас разыскать.

Также, обязательно порекомендуйте своим родственникам преклонного возраста воздержаться от одиночных походов в лес, особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем.

В целях минимизации негативных последствий, сотрудниками милиции разработаны рекомендации о том, как правильно организовать свой поход в лес.

Информируйте близких

В случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании), обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей. Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция. В случае, если вы заблудитесь, вашим родственникам и сотрудникам милиции будет легче вас искать, да и вы сами будете лучше ориентироваться. Если человек не вернулся домой в назначенное время, и его спутники подтверждают, что он из леса не вышел, необходимо вызвать сотрудников милиции безотлагательно, а не пытаться продолжать поиски собственными силами! В конце лета в лесу ночью довольно прохладно, силы у пожилого человека, проведшего несколько дней в лесу, могут быть на исходе. В такой ситуации дорог каждый час.

Взять с собой

Необходимо тщательно продумать свое снаряжение грибника. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверив заряд батареи, пополнив баланс. Однако, необходимо помнить, что во многих местах в лесу сотовая связь недоступна. Также сотрудники милиции рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, это средство часто может оказать действенную помощь при поисках заблудившегося в лесу.

При отправлении в лес каждый грибник должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик. Одежду для похода в лес рекомендуется выбирать ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски пропавших, поскольку сливаются с окружающей средой.

Ваши действия

Во-первых, не поддавайтесь панике! Постарайтесь вернуться на то место, где вы разошлись с товарищами. Если вы никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Если вы поняли, что придется в лесу заночевать, необходимо разжечь костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева. Лежать нужно лицом к костру и ни в коем случае нельзя спать. Возможно, к вам уже идет помощь, а вы ее во время сна не услышите.

Также очень важно, на всякий случай, брать с собой в поход побольше еды, теплых вещей, нож, компас и удобную обувь.

Для родственников

Если человек, который ушел в лес, не вернулся в назначенное время, родственникам или иным заинтересованным лицам необходимо обратиться в милицию. При необходимости, сотрудники милиции вызовут спасателей из области, служебно-розыскных собак, организуют поиск с привлечением техники. А вы уже сможете примкнуть к группе специалистов, которая будет прочесывать лес. Так будет значительно эффективней. Необходимо не откладывать ваш звонок надолго, иначе может быть уже поздно!

Милиция призывает не оставаться равнодушным к беде родственников пропавших. При обнаружении человеческих останков или же каких-либо предметов, свидетельствующих о возможном нахождении в вашей местности исчезнувших (одежда, обувь, ведра, корзины, велосипеды и т.п.), просьба незамедлительно сообщать об этом в ближайший орган внутренних дел по телефону 102.

Также в настоящее время появилось множество технических новинок, позволяющих существенно ускорить поиск потерявшихся людей. Одним из таких средств являются так называемые «умные часы», с помощью которых посредствам GPS сигнала можно отслеживать местонахождение потерявшихся людей и не распылять силы и средства, направленные на их розыск.

Gо информации поисково-спасательного отряда «Ангел», у них имеется возможность обеспечения граждан, страдающих различными психическими отклонениями и склонных к уходу из дома, специальными браслетами, также передающими сигнал о местонахождения граждан.



Слуцкий РОВД