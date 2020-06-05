ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса

05.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Великобритании удвоили производственные мощности для создания вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря двум достигнутым соглашениям с коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, а также Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации. 

В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса

В ближайшем будущем планируется выпуск около 2 миллиардов доз препарата. Разрабатываемую в Оксфорде вакцину начали испытывать на людях в апреле. Результаты первой фазы тестирования станут известны уже в этом месяце, а в случае успеха, испытания продолжатся в других странах.

В Великобритании увеличили мощности по производству вакцины против коронавируса

Если все пойдет по плану, уже в сентябре доступ к препарату получат порядка 30 миллионов британцев. Кроме того, вакцина станет доступна и для развивающихся стран.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Великобритании удвоили производственные мощности для создания вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Танкер с американской нефтью для Беларуси прибудет в Клайпеду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика