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Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии футболку сборной Беларуси

05.06.2020 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 5 июня провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который впервые посещает Беларусь с официальным визитом, сообщает president.gov.by.


Фото: president.gov.by

После завершения переговоров политики обменялись подарками. Лукашенко подарил премьер-министру Венгрии именную майку сборной Беларуси по футболу. Майка с номером 2 — именно под ним периодически играет Виктор Орбан. «С нашим гербом. Может, когда-нибудь попробуете», — заметил глава государства.

Дело в том, что основным увлечением Орбана является футбол. Одновременно с политической деятельностью играл в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут» (Felcsút FC).

В 2001 году из-за его футбольных тренировок в рамках подготовки к национальному чемпионату еженедельное заседание венгерского правительства было перенесено со вторника на пятницу. Кроме того, Орбан является одним из главных спонсоров своего клуба, а в 2004 году заменял его тренера.

 
 
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Тот впервые посещает Беларусь с официальным визитом.
 
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