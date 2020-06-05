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12-й тур чемпионата Беларуси по футболу откроют «Смолевичи» и «Городея»
Источник материала: ОНТ
5 июня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Откроют игровую программу «Смолевичи» и «Городея».
Встреча пройдет в Борисове и начнётся в 19.00. «Смолевичи» – один из аутсайдеров первенства, они пока не одержали ни одной победы. А вот «Городея», которая занимает 14 место, в случае успеха сумеет значительно улучшить свое положение в таблице. Продолжится 12-й тур в субботу. Одним из центральных матчей будет противостояние «Слуцка» и «Торпедо-БелАЗ». Также отметим игру в воскресенье, в которой «Шахтёр» примет «Энергетик-БГУ».
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5 июня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Откроют игровую программу «Смолевичи» и «Городея». Встреча пройдет в Борисове и начнётся в 19.00. «Смолевичи»...
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