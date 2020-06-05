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В начале августа Samsung может представить новые топовые смартфоны
Источник материала: Tut.by
Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Fold 2 могут показать в начале августа. Об этом пишет
По информации инсайдера, «примерно 5 августа» Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked в онлайн-формате, во время которого покажет:
Ранее говорилось, что Galaxy Note20 Ultra не будет. Компания якобы ограничится обычным Galaxy Note20 и увеличенным Note20+. По последней информации, предполагаемый Note20+ все же назовут Note20 Ultra, чтобы сохранить преемственность с нынешней линейкой аппаратов Galaxy S.
Этот аппарат может получить экран диагональю в 6,9 дюймов, процессор Exynos 992 (для нашего региона), не менее 12 ГБ оперативной памяти, батарею на 4500 мАч, а также камеру с модулем на 108 Мп. Правда, от ToF-датчика откажутся в пользу более точного лазерного автофокуса.
О второй версии Galaxy Fold известно меньше. По неподтвержденной информации, диагональ его вспомогательного экрана увеличится, а основной лишат массивного выреза под фронтальные камеры. Ранее говорилось и о поддержке пера S Pen.
И еще одно замечание: PhoneArena ссылается на аккаунт Ice Universe в китайской соцсети Weibo. При этом в общедоступном по всему миру Twitter инсайдер описанные выше факты по какой-то причине не опубликовал. Так что пока советуем относится к ним с настороженностью.
Ниже — цены популярных у нас аппаратов Samsung:
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Анонс может состояться уже 5 августа.
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