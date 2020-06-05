ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В начале августа Samsung может представить новые топовые смартфоны

05.06.2020 17:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Fold 2 могут показать в начале августа. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на инсайдера Ice Universe.


По информации инсайдера, «примерно 5 августа» Samsung проведет мероприятие Galaxy Unpacked в онлайн-формате, во время которого покажет:

  • Смартфон Galaxy Note20;
  • Смартфон Galaxy Note20 Ultra;
  • Складной смартфон Galaxy Fold 2;
  • Складной смартфон Galaxy Z Flip 5G;
  • Планшет Galaxy Tab S7;
  • Планшет Galaxy Tab S7+;
  • Умные часы Galaxy Watch 2.

Ранее говорилось, что Galaxy Note20 Ultra не будет. Компания якобы ограничится обычным Galaxy Note20 и увеличенным Note20+. По последней информации, предполагаемый Note20+ все же назовут Note20 Ultra, чтобы сохранить преемственность с нынешней линейкой аппаратов Galaxy S.

Этот аппарат может получить экран диагональю в 6,9 дюймов, процессор Exynos 992 (для нашего региона), не менее 12 ГБ оперативной памяти, батарею на 4500 мАч, а также камеру с модулем на 108 Мп. Правда, от ToF-датчика откажутся в пользу более точного лазерного автофокуса.

О второй версии Galaxy Fold известно меньше. По неподтвержденной информации, диагональ его вспомогательного экрана увеличится, а основной лишат массивного выреза под фронтальные камеры. Ранее говорилось и о поддержке пера S Pen.

И еще одно замечание: PhoneArena ссылается на аккаунт Ice Universe в китайской соцсети Weibo. При этом в общедоступном по всему миру Twitter инсайдер описанные выше факты по какой-то причине не опубликовал. Так что пока советуем относится к ним с настороженностью.

Ниже — цены популярных у нас аппаратов Samsung:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
12-й тур чемпионата Беларуси по футболу откроют «Смолевичи» и «Городея»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика