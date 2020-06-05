«Надели наручники и сказали - уголовное дело». Снова задержали администратора канала «Мозырь для жизни»

















TUT.BY , как все было. Его друг Юрий рассказал, как все было.





— Мы встретились с Сашей на рынке, хотели купить телефон. Только-только успели обменяться радостной новостью , что центр для инвалидов «Радуга» оставили в покое. Тут сзади подошли два человека в милицейской форме и сказали: «Вы задержаны как подозреваемый по уголовном делу». Заломили руки, усадили в серебристую Skoda и увезли. Где он сейчас — не знаем.





Напомним, вчера Александра вместе с фермером из Прудка Александром Венгурой уже задерживали. В час ночи машину, на которой они ехали, остановил экипаж ГАИ, после чего обоих Александров усадили в машины. Дома у фермера, а также у его матери устроили обыски. После чего отвезли в РОВД и отпустили только в 12 часов дня.





Известно также, что не выходит на связь член команды «Страна для жизни» оператор Дмитрий Попов.