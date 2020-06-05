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В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна

05.06.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна

В городе Атырау на воздух взлетела автоцистерна, перевозившая газовоздушную смесь. После хлопка вспыхнул пожар.

В результате инцидента пострадали 4 человека. Среди них сотрудница АГЗС, водитель машины и двое сотрудников противопожарной службы. Травмированных доставили в близлежащую больницу с сильными ожогами.

В Казахстане на заправке взорвалась автоцистерна

На ликвидацию возгорания потребовалось около часа. По предварительным данным, утечка газа произошла во время слива газа из автоцистерны.

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Новости Казахстана. Мощный взрыв прогремел на газозаправочной станции в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе Атырау на воздух...
 
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