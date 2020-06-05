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Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу

05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместные проекты и торговый обмен в Минске обсуждали Александр Лукашенко и премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан прибыл с официальным визитом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Премьера Венгрии в сопровождении мотоэскорта в атриуме Дворца независимости встречал лично президент. На переговорах стороны обсуждали сотрудничество в экономике. Отметили, отношения Беларуси и Венгрии на подъеме – объем взаимной торговли вырос на треть: до 250 миллионов долларов.

«Когда я задумался о своих зарубежных поездках после пандемии, то подумал, давайте поедем туда, куда мы уже давно обещаем.​Приехал с искренними намерениями​ о сотрудничестве. Очень надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет обозначать очень значительный шаг вперед», – сказал Орбан.

Отдельно лидеры стран затронули тему мирного атома. Венгрия, как и Беларусь, строит свою АЭС и также сталкивается с международным давлением. Лукашенко и Орбан договорились поддерживать друг друга и сообща противостоять тем, кто против использования атомной энергии. Президент Беларуси высоко оценил возможность личной встречи с премьером Венгрии в период, когда превалирует общение онлайн, и после двухчасовых переговоров тепло поблагодарил Виктора Орбана за приезд.

«Это смелый шаг в этой, казалось бы, непростой психологической и медицинской ситуации, имя которой пандемия, который позволил нам с вами прервать так называемый международный карантин и возродить формат живого общения между европейскими государствами», – сказал Лукашенко.

Напоследок Лукашенко и Орбан обменялись подарками. Белорусский лидер подарил венгерскому коллеге именную майку сборной Беларуси по футболу под номером два. Именно под ним периодически играет Орбан, большой поклонник футбола.

Премьер Венгрии пробудет в Минске до вечера и проведет еще несколько переговоров, втом числе в Совете министров.



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Теги: Минск
 
 
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Именно под вторым номером периодически играет премьер-министр Венгрии, большой поклонник футбола.
 
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