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Лукашенко подарил Орбану именную майку сборной Беларуси по футболу
05.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Совместные проекты и торговый обмен в Минске обсуждали Александр Лукашенко и премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан прибыл с официальным визитом, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Премьера Венгрии в сопровождении мотоэскорта в атриуме Дворца независимости встречал лично президент. На переговорах
Отдельно лидеры стран затронули тему мирного атома. Венгрия, как и Беларусь, строит свою АЭС и также сталкивается с международным давлением. Лукашенко и Орбан договорились поддерживать друг друга и сообща противостоять тем, кто против использования атомной энергии. Президент Беларуси высоко оценил возможность личной встречи с премьером Венгрии в период, когда превалирует общение онлайн, и после двухчасовых переговоров тепло поблагодарил Виктора Орбана за приезд.
Напоследок Лукашенко и Орбан обменялись подарками. Белорусский лидер подарил венгерскому коллеге именную майку сборной Беларуси по футболу под номером два. Именно под ним периодически играет Орбан, большой поклонник футбола.
Премьер Венгрии пробудет в Минске до вечера и проведет еще несколько переговоров, втом числе в Совете министров.
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Именно под вторым номером периодически играет премьер-министр Венгрии, большой поклонник футбола.
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