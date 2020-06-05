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Границы Шенгенской зоны откроются к началу июля

05.06.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: pastinfo.am

Еврокомиссия рекомендовала странам—членам Евросоюза открыть все границы сообщества.

Внутренние границы откроются после 15 июня, внешние — с начала июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию с заседания министров внутренних дел стран ЕС.

Открытия внешних границ странами ЕС должно проходить сообща, отметила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. «Нам надо обсуждать, как именно открывать внешние границы. Например, должны ли мы составить список третьих стран, которые мы откроем первыми»,— сказала она.

Еврокомиссия планирует провести консультации со странами Евросоюза и по итогам представить финальную рекомендацию. Однако последнее слово по границам остается за каждой страной ЕС.

Некоторые европейские страны начала открывать внешние границы еще с мая. Одной из первых об открытии своих границ с июня для граждан десятка стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией заявила Черногория. Аналогичные шаги предпринимают Хорватия, Словения и Албания. Что касается Албании, то ее белорусы смогут посетить уже после 12 июня - "Белавиа" сообщила о возобновлении чартерных рейсов. 

 
 
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Еврокомиссия рекомендовала странам—членам Евросоюза открыть все границы сообщества.
 
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