|
Гомельчанин нашел снаряд в реке и решил отнести в милицию
Источник материала: ОНТ
В реке Сож местный житель нашел военный снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны, и решил отнести его в отдел милиции. Об этом
По данным УВД, работник Советского РОВД заметил неизвестного мужчину, который нес в пакете что-то тяжелое. Когда милиционер подошёл и спросил, что в пакете и куда мужчина направляется, тот рассказал, что несет артиллерийский снаряд в отделение милиции.
Снаряд у местного жителя забрали и отнесли подальше от жилых зданий и РОВД. Группа разминирования была оповещена о местонахождении взрывоопасного предмета.
Правоохранители уточнили, что находка - 88-миллиметровый снаряд немецкого производства без взрывателя.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В реке Сож местный житель нашел военный снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны, и решил отнести его в отдел милиции. Об этом рассказали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)