Гомельчанин нашел снаряд в реке и решил отнести в милицию

Источник материала: ОНТ

В реке Сож местный житель нашел военный снаряд, оставшийся со времен Великой Отечественной войны, и решил отнести его в отдел милиции. Об этом рассказали в управлении внутренних дел Гомельского облисполкома.

По данным УВД, работник Советского РОВД заметил неизвестного мужчину, который нес в пакете что-то тяжелое. Когда милиционер подошёл и спросил, что в пакете и куда мужчина направляется, тот рассказал, что несет артиллерийский снаряд в отделение милиции.

Снаряд у местного жителя забрали и отнесли подальше от жилых зданий и РОВД. Группа разминирования была оповещена о местонахождении взрывоопасного предмета.

Правоохранители уточнили, что находка - 88-миллиметровый снаряд немецкого производства без взрывателя.

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